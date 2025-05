Cómo queda el mapa del escrutinio electoral

Mientras que donde mayor porcentaje sacó Leandro Santoro fue en la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), con un 34,96%, superior al 26,84% obtenido por La Libertad Avanza.

Silvia Lospennato admitió la derrota: "No nos vamos a rendir"

La cabeza de lista del PRO, Silvia Lospennato, admitió su derrota tras conocerse los primeros resultados provisorios de las elecciones porteñas, donde la ubican tercera con alrededor del 15% de los votos. "Nuestros valores están más fuertes que nunca. No se rindan. Porque yo tampoco me voy a rendir", dijo.

"No sólo se lidera desde la victoria. Sino desde las convicciones", dijo Lospennato arriba del escenario, donde la acompañaron Mauricio Macri y los dirigentes más importantes del PRO. De esa manera, admitió sin decir explícitamente que perdieron una elección donde no ganaron ni una comuna. "Nuestros valores están más fuertes que nunca. No se rindan. Porque yo tampoco me voy a rendir", pidió a sus votantes