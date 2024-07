Comunidad Israelita de Misiones: "Duele la AMIA porque nos obliga a convivir con el horror"

“La AMIA era un edificio donde no había armas, ni hombres armados, fue un blanco fácil. Duele más porque era un lugar de gente común, maestros, músicos, gente que buscaban empleos, jóvenes, profesores, trabajadores sociales, hombres indefensos. Duele más porque no era precisamente un objetivo militar, era un espacio de gente inocente. 30 años después, el proceso judicial está agotado", dijo Alfici.

En otra parte de su mensaje Afici señaló: "Esa denuncia debe anunciar la necesidad de que las instituciones sean más transparentes y más justas. Una justicia que abandone la triste costumbre de llegar tarde y a veces torpemente. La ausencia de esos 85 ciudadanos debe ser entendida como anuncio de la necesidad de un poder político que tenga clara voluntad política de esclarecer la verdad y que no ampare ni negocie con los terroristas".

En el acto, todos los presentes tenían una foto en mano y leyeron los nombres de cada una de las 85 víctimas que fallecieron en el atentado. La ceremonia fue un espacio de reflexión y recuerdo, donde se renovó el compromiso de la comunidad y las autoridades con la justicia y la memoria.

“Cicatriz imborrable”

El dirigente Bruno Bladilo comentó: "Un acto de terrorismo que no solo cobró vidas inocentes, sino que dejó una cicatriz imborrable en el corazón de todos los argentinos. Recordar este trágico suceso es más que honrar a las víctimas y a sus familias, es un llamado a la memoria colectiva, a no olvidar los errores del pasado para construir un futuro más justo y seguro para todos”.

“Nos enfrentamos a una realidad dolorosa, aún no se ha alcanzado justicia por este crimen atroz. Es nuestro deber exigir verdad y justicia, no solo como acto de reparación hacia las víctimas, sino como garantía de que estos crímenes no queden impunes", agregó.

Por su parte, la joven Iael Saidel relató: "Para mí, el 18 de julio de 1994 es un recuerdo colectivo, comunitario, familiar. Es casi como haberlo vivido. Es mi lucha por la justicia. Porque no es solo un atentado contra mi comunidad judía, es un atentado contra mi país".

Acto central

El acto central tendrá lugar el jueves a las 9:53, hora en que explotó el coche bomba.

Además de las autoridades de la AMIA invitados especiales que llegarán desde Israel y otros países, familiares de las víctimas estará presente el presidente Javier Milei.

El atentado del 18 de julio de 1994, se produjo cuando un coche bomba estalló en la sede de la AMIA y mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Este trágico suceso es uno de los actos terroristas más devastadores de la historia argentina y sigue marcando profundamente a la sociedad.

Vale resaltar que recientemente se presentó un proyecto de ley por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que busca instaurar el juicio en ausencia para los crímenes del Estatuto de Roma, permitiendo así juzgar a los responsables del atentado que aún se encuentran prófugos.

El atentado fue ejecutado por el grupo terroristas Hezbolah, que dos años antes (17 de marzo de 1992) llevó a cabo el atentado a la Embajada de Israel en la Argentina.