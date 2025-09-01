"¡Viene Milei!", el show de Fátima Flórez en Las Vegas se promociona con la presencia del Presidente

El empresario Jorge Elías promociona el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el Hotel Sahara con la asistencia de Javier Milei.

Meses después de su separación del presidente Javier Milei , Fátima Flórez confirmó que volverá a coincidir con el Presidente en Las Vegas.

El empresario Jorge Elías promociona el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el Hotel Sahara con la asistencia de Milei, quien este miércoles viajará a Estados Unidos para participar de encuentros empresariales en Los Ángeles y hará una escala en la ciudad famosa por su vida nocturna y casinos.

Elías hizo la promoción en su Facebook personal, el 3, 8 y 11 de agosto pasados, y en el aviso sorprendió el destacado: “¡Viene Milei!” .

Lo curioso es que el presidente irá al show de su expareja Fátima Flórez (en realidad su nombre oficial es María Eugenia Flórez ) en medio de la peor crisis que enfrenta su gestión y que tiene a su hermana Karina Milei en el ojo de la tormenta.

Es la crisis por el escándalo de las coimas en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), sobre quien ya hay pedidos de interpelación en el Congreso, aunque aún no ha sido citada por la justicia.

Pero también llama la atención que Milei no estará en el tramo final de la campaña para la trascendental elección -así lo ha dicho hasta ahora el jefe de Estado- en la provincia de Buenos Aires, que ha encabezado furiosamente bajo la consigna “kirchnerismo Nunca Más”, y cuyos sondeos dan ganador al gobernador Axel Kicillof.

Fátima Flórez confirmó la asistencia de Javier Milei a su show en Las Vegas

Si bien Milei no anunció su asistencia a Las Vegas para ver el espectáculo de Fátima en Las Vegas, fue la propia bailarina quien lo reveló días atrás.

“Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío”, dijo tiempo atrás en una entrevista.

Sobre su situación sentimental, fue tajante y negó que haya una reconciliación con Milei: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.