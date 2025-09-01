Tradicionalmente la lista de las personas más ricas del mundo estuvo integrada por empresarios y hombres y mujeres de negocios. Sin embargo, el mundo del espectáculo y del deporte en Estados Unidos ha sumado poco a poco a sus representantes en las listas de multimillonarios. Con fortunas personales que van desde los 1.100 millones de dólares hasta los 3.500 millones, la nómina de las celebridades millonarias más poderosas incluye a actrices, directores, conductores de tV, cantantes y deportistas por igual y juntos llegan a la friolera suma de 39.000 millones de dólares.
Juntas suman una fortuna de US$ 39.000 millones: estas son las estrellas más ricas de EEUU
Una por una, las estrellas del cine, la televisión y el deporte de EEUU que se convirtieron en multimillonarias. Quiénes son y cómo hicieron su fortuna.
Según el rubro en el que se desempeña cada famoso, el valor de su fortuna varía. Lo real es que, más allá de su popularidad, no siempre la fama implica que el patrimonio alcance las 6 cifras. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez son más las estrellas y celebridades que llegan a la lista que año a año elabora Forbes con los más ricos del mundo.
Uno por uno, los famosos con fortunas millonarias según Forbes
Este años, Forbes incluyó a 18 celebriades de EEUU entre los multimillonarios del mundo con un patrimonio total de US$ 39.000 millones. Lo cierto es que más allá de lo impactante de su fortuna también lo es el número de ellos. El año pasado, sin ir más lejos, eran solo 14 los famosos que se sumaban a la lista.
LeBron James
El jugador de básquet tiene una fortuna de US$ 1.300 millones a sus 40 años. Los acuerdos con patrocinadores de grandes marcas como Nike o PepsiCo le permitieron sumar grandes números, además del manejo de sus propias empresas.
Rihanna
La cantante de 37 años tiene un patrimonio de US$1.400 millones. Sus éxitos musicales le permitieron acumular una gran masa de fortuna, pero su marca de lencería y su negocio de cosméticos es lo que realmente la posiciona como una de las estrellas millonarias de la década.
Oprah Winfrey
Tiene un patrimonio de US$ 3.000 millones. A sus 71 años, la presentadora de televisión es toda una marca en EEUU.
Taylor Swift
La estrella pop de 25 años se volvió millonaria en el año 2023 después de su espectacular gira Eras Tour. Actualmente tiene una fortuna de US$ 1.600 millones.
Kim Kardashian
Un patrimonio de US$ 1.700 millones le corresponde a Kim Kardashian a sus 44 años, quien se hizo famosa por su aparición en televisión, pero los números de su cuenta saltaron cuando logró valuar su compañía en US$ 4.000 millones y lanzó una marca de cuidado de la piel.
Michael Jordan
Jordan tiene un patrimonio de US$ 3.500 millones. A sus 62 años, la figura de la NBA es una de las personas más ricas de los Estados Unidos. Gran parte de su fortuna devino de los acuerdos con Nike.
Vincent McMahon
A sus 79 años, tiene un patrimonio de US$ 3.000 millones. Sus inicios fueron como locutor de TV y luego compró la compañía de lucha libre que se transformó en un éxito mundial.
Bruce Springsteen
El cantante acumula una fortuna de US$ 1.200 millones. Logró vender su catálogo a la marca Sony por un gran número y también tuvo una excelente temporada en Broadway.
Tiger Woods
El atleta Tiger Woods tiene un patrimonio de US$ 1.400 millones, según Forbes, gran porcentaje del mismo lo adquirió por diversos patrocinios.
George Lucas
A los 80 años, el director de cine tiene un patrimonio de US$ 5.100 millones.
Steven Spielberg
El director de películas como Tiburón, ET, La lista de Schindler posee una fortuna de US$ 5.300 millones. Con 78 años sigue trabajando y por ende, incrementando su patrimonio.
Peter Jackson
Tiene un patrimonio de US$ 1.700 millones con 63 años de edad.
Tyler Perry
Con un patrimonio de US$ 1.400 millones a sus 55 años, Perry integra la lista de las celebridades más ricas. El éxito de la saga Madea lo catapultó a la lista de celebridades multimillonarias.
Jay-Z
El patrimonio de Jay-Z es de US$ 2.500 millones. El ícono de la música tiene varias marcas que lograron que se posicionara como uno de los famosos más ricos.
Magic Johnson
Considerado uno de los mejores basketbolistas de la NBA, Johnson logró acumular un patrimonio de US$ 1.500 millones.
Arnold Schwarzenegger
El actor y político estadounidense cuenta con un patrimonio de US$ 1.100 millones.
Dick Wolf
El productor Dick Wolf -creador de series icónicas como La Ley y el Orden o Chicago Fire, cuenta con un patrimonio de US$ 1.200 millones a sus 78 años.
Jerry Seinfeld
A sus 70 años, el comediante posee un patrimonio de US$ 1.100 millones.
