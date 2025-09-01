La película ideal para ver en familia: una comedia emotiva con José María Listorti y Dani 'La Chepi'







Un gran elenco y una divertida historia hacen que este film sea una gran opción para reírse a carcajadas en Disney +.

José María Listorti vuelve a la actuación con esta nueva película en Disney +.

En la plataforma de Disney + hay opciones para todos los gustos. El catálogo cuenta con una gran variedad de películas y series. Además, su contenido se renueva de manera constante, incorporando los clásicos que todo el mundo busca y los estrenos más esperados.

En este caso, una de las últimas películas argentinas que todos quieren ver es "El novio de mamá", protagonizada por José María Listorti y Dani "La Chepi". Además, cuenta con un gran elenco entre los que se destacan Alex Pelao y Facha Espi, entre otros.

El novio de mamá La nueva película argentina está disponible en Disney +.

De qué trata El Novio de Mamá, el estreno de Disney + Laura y Leonardo son dos adultos separados que comienzan una relación. Ella tiene dos hijos, por lo que el drama principal de la historia es cómo ellos se van a tomar esta noticia. Coco es un niño asustadizo de 12 años y Pipa una chica adolescente de 15 que no tiene la mejor predisposición.

Además, la familia cuenta con un perro incontrolable que hace las situaciones un poco más caóticas de lo que ya son. En el transcurso del conflicto, se da un viaje a Bariloche donde Leonardo es invitado con la familia de Laura, y esta es la verdadera prueba de fuego que determinará si pueden estar juntos o la relación quedará en el pasado.

Disney+: tráiler de El Novio de Mamá Embed - EL NOVIO DE MAMÁ | José María Listorti Disney+: elenco de El Novio de Mamá Dani La Chepi (Lucía)

José María Listorti (Leonardo)

Jorgelina Arruzzi (Valeria)

Facha Espi (Ricky Canteros)

Fausto Fallesen (Coco)

Alex Pelao (Beltrán)

Francina Di Carlo (Pipa)

