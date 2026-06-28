Asume Diego Santilli, el cuarto jefe de Gabinete en la era Milei

La salida de Manuel Adorni, quien permaneció poco menos de ocho meses al frente de la Jefatura de Gabinete, marcó el tercer recambio en esa área durante la actual gestión.

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete lo convertirá en el cuarto funcionario en ocupar ese cargo desde la asunción del presidente Javier Milei , en diciembre de 2023.

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La salida de Manuel Adorni , quien permaneció poco menos de ocho meses al frente de la Jefatura de Gabinete, marcó el tercer recambio en esa área durante la actual gestión.

En casi 930 días de gobierno, el cargo fue ocupado por Nicolás Posse , Guillermo Francos , Manuel Adorni y, desde el martes, Diego Santilli , con un promedio de permanencia de alrededor de 310 días.

La cantidad de cambios contrasta con la administración de Mauricio Macri , que tuvo un único jefe de Gabinete durante sus cuatro años de mandato, Marcos Peña . En el gobierno de Alberto Fernández , en tanto, el cargo fue ocupado por Santiago Cafiero , Juan Manzur y Agustín Rossi .

Posse fue el primer jefe de Gabinete de la administración Milei.

Posse fue el primer jefe de Gabinete de la administración Milei y permaneció 169 días en el cargo, el período más breve entre sus antecesores.

Había trabajado junto al Presidente en Corporación América, donde Milei se desempeñaba como economista y Posse integraba el equipo técnico de la empresa.

Durante su gestión también tuvo a su cargo la conducción de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dejó el Gobierno a fines de mayo de 2024, luego de varios meses de diferencias internas.

Guillermo Francos

Guillermo Francos Congreso Tras la salida de Posse, Milei designó a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Jefatura de Gabinete

Tras la salida de Posse, Milei designó a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Durante su gestión se fortaleció el vínculo con gobernadores y bloques dialoguistas, lo que permitió la aprobación de proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la Ley Bases.

Francos permaneció 522 días en el cargo. Durante ese período también debió responder en el Congreso por las repercusiones del caso Libra. Renunció tras las elecciones legislativas de 2025.

Manuel Adorni

Manuel Adorni Luego de la salida de Francos, Manuel Adorni, asumió la Jefatura de Gabinete a comienzos de noviembre de 2025. Mariano Fuchila

Luego de la salida de Francos, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, asumió la Jefatura de Gabinete a comienzos de noviembre de 2025.

Durante su gestión mantuvo el contacto con la prensa mientras continuó desempeñando un rol central dentro del Gobierno.

En los últimos meses quedó envuelto en cuestionamientos por viajes al exterior, la compra de bienes inmuebles y el origen de parte de su patrimonio. Posteriormente reconoció que había omitido declarar fondos provenientes de operaciones con criptomonedas.

Su salida fue confirmada este domingo, luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran pedidos para que brindara explicaciones en el Congreso.

La llegada de Santilli

Santilli Milei reunión Tras la renuncia de Adorni, el presidente Javier Milei confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

Tras la renuncia de Adorni, el presidente Javier Milei confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

El dirigente del PRO, exvicejefe de Gobierno porteño y exdiputado nacional, reemplazó a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Ahora, Santilli asumirá formalmente el cargo el próximo martes, cuando preste juramento en la Casa Rosada.