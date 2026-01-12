Con números justos, el Gobierno mide cuántos votos puede sumar para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne con los mandatarios de la UCR Leandro Zdero y Alfredo Cornejo. Además, lo visitará el peronista Sergio Ziliotto. El objetivo del "Colo" es reunir las voluntades para avanzar con la iniciativa que se llevará al recinto del Senado el 11 de febrero. Para eso, deberá hacer concesiones a los mandatarios provinciales.

En menos de un mes, la reforma se votaría en el Senado y Santilli sale a buscar los votos.

Con la mira puesta en la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para una seguidilla de reuniones con gobernadores . Esta semana, el “Colo” se reúne con tres mandatarios provinciales , que son clave para que el texto impulsado por el presidente Javier Milei reciba luz verde en el Congreso . El objetivo del oficialismo es darle media sanción en el Senado el próximo 11 de febrero. Por los incendios , el funcionario suspendió su visita al gobernador de Chubut , Ignacio Torres, y visitará otras zonas afectadas junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En los próximos dos años, los gobernadores serán decisivos para La Libertad Avanza. Sin el acompañamiento de al menos un sector de los mandatarios provinciales, no habrá ley que prospere . Y ni hablar de la reforma laboral, que toca de cerca sus intereses. En concreto: el artículo 191, que reduce las alícuotas de Ganancias para sociedades, lo cual impacta de lleno en la recaudación nacional y, de yapa, en los fondos coparticipables. Es por eso que los gobernadores, sin importar el signo político, ven con rechazo ese punto.

Es por esto que al ministro del Interior le aguarda la difícil tarea de acercar posiciones con aquellos mandatarios provinciales “afines” a la Casa Rosada y que tengan senadores que les respondan. De lo contrario, el oficialismo no reunirá las 37 voluntades que se necesitan para poner en marcha la sesión prevista para el 11 de febrero.

La semana pasada, Santilli se trasladó a Chubut para iniciar las conversaciones mano a mano con Torres. Pero los incendios que aquejan a esa zona patagónica complicaron el asunto. El encuentro quedó atravesado por las llamas. Los trascendidos eran que Santilli volvería a reunirse con el mandatario esta semana, a fin de enfocarse en la Reforma Laboral. Pero, según pudo saber Ámbito, hubo un volantazo de último momento.

La charla con Torres, prevista para el miércoles, quedó suspendida hasta nuevo aviso . Por eso, “el Colo” visitará, junto con su par de Seguridad, otras zonas afectadas por los incendios.

Santilli sale a pescar 4 votos

Más allá de Chubut, el ministro del Interior visitará este lunes la provincia de Chaco. Allí, se verá mano a mano con Leandro Zdero. Vale recordar que la presidenta del partido libertario, Karina Milei, llegó a un acuerdo electoral con el radical en su distrito. Es por eso que, de los dos senadores que juraron el 10 de diciembre, hay uno de cada color. Por un lado, Juan Cruz Godoy. Este forma parte de la bancada que conduce Patricia Bullrich. Es decir, está dentro de los 20 votos que el Gobierno tiene garantizado.

Es por eso que el encuentro con Zdero será para sumar un segundo voto chaqueño: el de la ahora ex vicegobernadora de esa provincia, la también radical Lorena Schneider. El tercer voto de ese distrito resulta imposible de conseguir: es del peronista Jorge Capitanich, que cuestionó con dureza la reforma y hasta aseguró que se trata de una “reforma impositiva encubierta”. Esto fue al cuestionar, entre otros, el ya famoso artículo 191.

Javier Milei Leandro Zdero Karina Milei La chaqueña Schneider responde al gobernador Leandro Zdero.

A propósito del peronismo, hay otros gobernadores del PJ dispuestos a acompañar al Gobierno. Entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto. Este último sorprendió en la Casa Rosada post triunfo oficialista en las elecciones del 26 de octubre.

El pampeano visitará este martes la Casa Rosada, donde será recibido por el ministro del Interior. En este caso, no hay mucho para pescar. Es que de Zilliotto apenas responde un senador: Daniel Bensusán. La otra legisladora es del PRO, María Victoria Huala. Y el tercero es el radical Daniel Kroneberger.

Este último ya se desmarcó de su bloque al momento de la votación del Presupuesto 2026. Votó en contra del capítulo que incluyó, entre otros ítems, la derogación de una serie de artículos de leyes que garantizaban el pisos mínimos de financiamiento para el Sistema Educativo Nacional y el área la Ciencia y Técnica; junto con la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

Por último, esta semana Santilli desembarcará en Mendoza. La cita con el mandatario de esa provincia, Alfredo Cornejo, está prevista para el jueves. Si bien es cierto que el radical es uno de los gobernadores más cercanos a Milei, de hecho fue el elegido para integrar el Consejo de Mayo, lo cierto es que la medida también afecta las arcas mendocinas. Y de Cornejo dependen dos senadores: Mariana Juri y Rodolfo Suárez. La tercera banca de la tierra del vino es de la camporista Anabel Fernández Sagasti. O sea, un caso perdido para LLA.

Así las cosas, le aguarda una semana movida al “Colo”, que deberá empezar a acercar posiciones no solo con gobernadores, sino con diferentes sectores involucrados. De lo contrario, el proyecto no verá la luz verde en el Congreso.

Por lo pronto, la Casa Rosada es consciente de que si no le introduce cambios al proyecto que ya fue dictaminado a finales de diciembre, no conseguirá los votos para su aprobación. Por eso, tal cual destacaron desde su entorno, "Diego está arrancando con las conversaciones y encuentros con gobernadores, con diputados, con senadores y con los más de 2000 pedidos de audiencia que contó Patricia que hay en el Senado".

Y remataron: "Justamente por eso, no se está hablando de modificar o no la ley. Ahora, es tiempo de encuentros y conversaciones con todos los dirigentes".