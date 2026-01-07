El Gobierno inicia las negociaciones por la reforma laboral: de dónde pueden salir los votos

La jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, se las ingenian para reunir los votos en el Senado. A la bancada oficialista le restan 17 voluntades para el quorum y poner en marcha la sesión prevista para febrero. El futuro de la ley está en manos de los gobernadores: ¿cuántos senadores aporta cada uno? Hay reparos de la UCR.

El bloque libertario en el Senado se estrenó el 26 de diciembre en una sesión para aprobar el Presupuesto 2026.

La Libertad Avanza quiere aprobar en el Senado con la reforma laboral durante los primeros días de febrero . Pero para reunir los votos deberá hacerle cambios a la letra chica en el recinto. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se cargó el asunto al hombro y, si bien logró hacerse con el dictamen de mayoría, reconoció que están dispuestos a hacerle cambios al proyecto para reunir los votos, siempre y cuando, el espíritu de la ley no se vea afectado. Por eso, el ministro del Interior Diego Santilli arrancó el operativo seducción : el futuro de la ley está en manos de los gobernadores . ¿Cuánto pueden aportar los "afines" a la Casa Rosada?

Para la reforma laboral, el oficialismo cuenta con 20 manos en el Senado, además de Luis Juez . El cordobés, si bien armó rancho aparte, juega con el Gobierno. Es decir, al oficialismo le restan al menos 16 voluntades para reunir el quorum reglamentario y poner en marcha una sesión para debatir el proyecto.

Para eso, el visto bueno de los radicales, que tienen 10 bancas, más de algunas fuerzas provinciales, son decisivas. De no conseguir estos avales, la “Modernización Laboral”, como la bautizaron en la Casa Rosada, peligra.

Los reparos en el partido centenario son varios. “Sí tiene que haber una reforma”, dijeron altas fuentes de la UCR. Pero, por caso, cuestionan que el fondo de cese que crea la ley se financie con fondos de la Anses. El partido que conduce Leonardo Chiarella hará un “estudio minucioso” para tener una postura clara. Por lo pronto, lo que sí está claro es que así como está no acompañan el texto.

Ahora bien, hay otro punto del proyecto que no convence, no solo a la UCR -que tiene cinco gobernadores- sino a las bancadas que representan, precisamente, a los oficialismos provinciales. Se trata del artículo 191 que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias.

En él se modifica la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades. En concreto se reduce la alícuota, lo que impacta en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias. Los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026, de acuerdo a un informe que circula entre los gobernadores peronistas al que tuvo acceso Ámbito. El estudio fue elaborado por el diputado de Unión por la Patria el entrerriano Guillermo Michel y distribuido entre los jefes provinciales del PJ como insumo para analizar el proyecto.

Abad Bullrich Senado La UCR cuenta con 10 senadores propios.

La supresión de ese artículo podría ser un puntapié inicial para entablar negociaciones con los cinco gobernadores de la UCR. En total, son siete los senadores que les responden: la chaqueña Silvana Schneider; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Garaletto; y los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Este último es, además, el jefe de bloque.

Los tres restantes son senadores “sin techo”, es decir, no son oficialismos en sus provincias, lo que les da mayor margen de acción. De hecho, en la votación del Presupuesto 2026 se diferenciaron del resto de su bloque. Se trata de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Pero de vuelta: con la UCR no alcanza. Por eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de negociar con esos mandatarios, inicia este miércoles su gira por el país para acercar posiciones en torno a la reforma laboral.

Reforma laboral: dónde pescar votos

La primera escala del "Colo" es Chubut, donde se verá con Ignacio Torres, que por estas horas está siguiendo de cerca los incendios que azotan a su distrito. El chubutense podría significar dos adhesiones más. Es que dos legisladoras le responden: Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

Ahora bien, la venia del chubutense a la reforma laboral también podría depender de otros gestos por parte del Ejecutivo Nacional. Por caso, que se salde la deuda que Nación tiene con la caja previsional de ese distrito patagónico. En la previa a la votación del Presupuesto 2026 hubo un guiño por parte de la Casa Rosada, pero el tema sigue pendiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2004683668523016477?s=20&partner=&hide_thread=false UN RECLAMO HISTÓRICO Y JUSTO PARA NUESTROS JUBILADOS CHUBUTENSES



Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, @diegosantilli, donde, al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50 mil millones… pic.twitter.com/lcxQuCr1G5 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) December 26, 2025

Otro gobernador que podría destrabar la reforma, ya que en el pasado se mostraron dispuestos a acompañar al presidente Javier Milei, es Gustavo Sáenz. Este se vio beneficiado días atrás, cuando logró que la exdiputada Pamela Calletti se hiciera de una silla en la AGN. Y, además, Salta fue una de las provincias más favorecidas en el reparto de ATN durante 2025. La senadora Flavia Royón, que responde al mandatario, acompañó el Presupuesto 2026.

Misiones es otra de las provincias que “en nombre de la gobernabilidad” se muestra dispuesta a acordar con los poderes ejecutivos (más allá del signo político). La provincia que gobierna Hugo Passalacqua fue, casualmente, otra de las que mejor se posicionó en el reparto de ATN y son dos los senadores que le responden: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Tampoco hay que olvidar al correntino Carlos Espínola, quien supo ser cercano a LLA pero, luego de no ser el elegido por Karina Milei como candidato a gobernador de Corrientes, se arrimó a los hermanos Valdés. Un acuerdo con el radical Juan Pablo Valdés podría sumar su voto.

La apuesta al peronismo dividido

La Libertad Avanza tampoco descarta salir a pescar votos en algunos de los distritos que hoy gobierna el peronismo, tal cual hizo desde que gobiernan. Hay que poner la lupa en Convicción Federal, que forma parte del interbloque Popular que conduce José Mayans pero que no se referencia en Cristina Kirchner.

Entre los cinco senadores que conviven allí, se encuentran, por caso, Guillermo Andrada, quien responde a su gobernador, el catamarqueño Raúl Jalil. Este último siempre se mostró dispuesto a acompañar a la Casa Rosada y en los últimos días fue premiado: Nación le transfirió a su provincia el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

En Convicción Federal también se encuentra (desde hace pocas semanas), Sandra Mendoza, la tucumana que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. También se alinea a este mandatario Beatriz Ávila, que hasta hace poco formaba parte del Frente PRO pero dio el portazo y armó rancho aparte, pero alineada también al mandatario de Tucumán. Este último siempre se mostró dispuesto a colaborar con la Rosada y recibió uno de los montos más importantes en concepto de ATN durante el último año.

goberna Osvaldo Jaldo, Hugo Passlacqua, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, los gobernadores que podrían acompañar la reforma laboral.

La jujeña Carolina Moisés –enfrentada al ala cristinista del peronismo– también hizo algún que otro gesto para con la Casa Rosada, por lo que podría ser otra de las manos con las que cuente LLA a la hora de juntar los votos.

No hay que olvidar que hay otros tres senadores patagónicos a los que podría apelar La Libertad Avanza. Por un lado, los dos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Ambos, si bien no dieron quorum en la sesión por el Presupuesto, luego lo acompañaron con su voto. También está Julieta Corroza, de La Neuquinidad, que responde al gobernador Rolando Figueroa: otro de los beneficiados por el reparto discrecional de los ATN.

Una figurita difícil parece ser la cordobesa Alejandra Vigo, quien se abstuvo a la hora de votar el Presupuesto 2026. El gobernador Martín Llaryora ya avisó que cualquier reforma debería incluir a "todos los sectores", incluyendo al sindical. Pero además, el mandatario cordobés ya lleva tiempo alejado de la Rosada. Entre otros reclamos al gobierno de Javier Milei, el cordobés exige (sin éxito) los fondos nacionales para las cajas de jubilaciones de su provincia. La mano de la schiarettista no será fácil de levantar.