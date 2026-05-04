Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada y manifestó su respaldo a la reforma electoral

El gobernador entrerriano habló sobre la necesidad de "avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral". El ministro del Interior viajará el jueves a San Juan.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , se reunió este lunes en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli , y manifestó su respaldo a la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso, al tiempo que analizó el estado de las rutas nacionales en la provincia y conversó sobre la actualidad del vínculo entre Nación y el distrito.

El encuentro forma parte de la ronda de negociaciones que Santilli encabeza con mandatarios subnacionales con el objetivo de apuntalar los proyectos enviados por Javier Milei al parlamento, una agenda para la que requerirá de respaldos prestados, ya que no cuenta con los números suficientes.

En ese marco, Frigerio desembarcó en Balcarce 50 para refrescar la buena sintonía que mantiene con la administración libertaria. Cabe recordar que el entrerriano, al igual que Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), es uno de los caciques que cerraron acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) en su pago chico.

Durante la charla, el gobernador respaldó la reforma electoral y destacó "la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

El tema, en particular, despierta miradas disímiles entre los jefes provinciales y, por el momento, el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para avanzar. Por eso, el proyecto está freezado, al menos hasta que el ministro del Interior salga de gira por las provincias en busca de respaldos.

Como contó Ámbito, distintos líderes como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil ya manifestaron sus diferencias con el texto que empuja Milei, en especial con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gran punto de la discordia

Cornejo Frigerio Karina Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo se reunieron con Karina Milei a mediados de abril.

Por otra parte, Frigerio y Santilli conversaron sobre el estado de las rutas nacionales en Entre Ríos y analizaron la marcha del pago de Nación a la deuda que mantiene con la Caja Jubilatoria de Entre Ríos. A mediados de abril, Karina Milei había recibido en la Casa Rosada a Frigerio y Cornejo, dos de los principales aliados del Gobierno en las provincias.

En el encuentro, ambos revalidaron su confluencia con LLA en sus pagos chicos y acordaron no interferir en los planes de su contraparte.

En tanto, el ministro del Interior se prepara para salir a la ruta y encabezar un nuevo rally nacional con la reforma electoral como principal objetivo. El primer destino del funcionario será San Juan, este jueves, donde planea encontrarse con el gobernador Marcelo Orrego.

Orrego, precisamente, es otro de los mandatarios con los que LLA espera trabar alianzas con miras al 2027.