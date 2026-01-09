La motosierra de Javier Milei también alcanzó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego

La oposición denuncia una fuerte caída en el Presupuesto 2026, lo que impacta de lleno en la prevención y combate de incendios como los que se registran en la Patagonia. Además, bomberos voluntarios denuncian que Nación les adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025 y señalaron los motivos por los que no se movilizan en el sur argentino.

Ya son más de 3000 los evacuados en la Patagonia a causa de los incendios.

La motosierra de Javier Milei alcanzó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). En medio de los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut , la oposición alerta por la merma en el Presupuesto 2026 y pide que se declare la emergencia en las zonas afectadas. Bomberos voluntarios denuncian que el Gobierno les adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025 y que no se movilizaron a la Patagonia porque no les pagan la estadía .

La prevención y el combate del fuego no es una prioridad para el gobierno de La Libertad Avanza. Al menos así lo refleja el Presupuesto que se sancionó hacia finales de diciembre. En medio de la situación crítica que atraviesa Chubut, con el avance de los incendios forestales, el diputado de Unión por la Patria, José Glinski , alertó sobre los números plasmados en la “ley de leyes”. La primera sancionada durante la era Milei.

En diálogo con este medio, el chubutense detalló que este 2026 la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, contará con $20.131 millones . Esto significa una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto al año pasado .

En 2024 el SNMF pasó de depender del área de Ambiente al Ministerio de Seguridad Nacional, más precisamente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada . Y, de acuerdo a la web del Ministerio de Seguridad, tiene entre sus principales funciones la prevención y alerta ; el combate de incendios y generación de información anticipada para la toma de decisiones y para eventos específicos .

En este sentido, Glinski señaló que existe “una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas” . Según especificó: “Mientras que en 2023 estaban programadas 5100 horas —aunque solo se concretaron 3058—, para 2026 se proyectan 3100”.

El patagónico también alertó sobre la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, a los que definió como “instrumentos clave para un enfoque preventivo”. En este sentido, el legislador nacional remarcó que se pasa de 2310 informes previstos en 2025 a apenas 1850 en 2026.

Por todo esto, Glinski presentó un proyecto de ley para que se declare el “Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental” por 180 días corridos en todo el territorio de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, afectadas por los incendios forestales de magnitud extraordinaria iniciados este enero.

7080-D-2025

El texto contempla, entre otros ítems, asistencia a las poblaciones damnificadas; reconstrucción de infraestructura pública crítica que hubiera sido dañada; asistencia financiera a municipios y comunas rurales afectadas; acciones de reparación ambiental y asistencia a los productores locales afectados.

Bomberos en alerta

Mientras las llamas avanzan en la Patagonia, referentes del Sistema Nacional de Asociaciones de Bomberos Voluntarios alertan que el Gobierno de Javier Milei solo pagó la mitad del presupuesto que le correspondía a los cuarteles en 2025.

En diálogo con el streaming Buenas Tardes China, Gabriel Sandoval, presidente de bomberos voluntarios de Lanús Oeste, explicó que la Ley 25.054 establece un aporte de primas sobre seguros nacionales (de autos y casas) para financiar los cerca de 1000 cuarteles de bomberos que hay en la Argentina. Durante 2025, Sandoval aseguró que, por esa vía, Nación recaudó unos $66 millones por cuartel.

En general, continuó el lanusense, ese fondo se ejecuta en dos etapas. “Recibimos el primer aporte y falta el segundo”. Según relató el bombero voluntario, lo reclamaron durante la segunda parte del año pero, hasta ahora, ese pago no se efectivizó.

Y agregó un dato extra: “El Sistema Nacional de Asociaciones de Bomberos Voluntarios no se está moviendo en el sur porque el Gobierno no va a pagar la estadía de los bomberos”. Mientras tanto, ya son más de 3000 los evacuados en la Patagonia a causa de los incendios.