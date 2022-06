Axel Kicillof renovó 6 representantes en el Consejo de la Magistratura bonaerense

Con un cambio de último momento, el mandatario nombró a tres consejeros titulares y tres suplentes. Del acto de jura participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien mantiene su cargo de consejero titular, al igual que Inti Pérez Aznar, subsecretario Justicia que oficia de su suplente.

El resto de las bancas del Consejo se completan con cuatro por el Poder Judicial; dos titulares del Poder Legislativo y un suplente (todos de la Cámara de Senadores), y dos titulares y dos suplentes por los Colegios de Abogados del Conurbano y del Interior de la provincia, respectivamente.

Los nuevos consejeros titulares de Kicillof nombrados a través del Decreto 540 son el quilmeño Carlos Lisandro Pellegrini, actual subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que hasta ahora era suplente; el mercedino Santiago “Lalo” Eduardo Révora, de La Cámpora y actual subsecretario de Asuntos Municipales bonaerenses, y Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia de Almirante Brown y actual diputado provincial por la Tercera Sección, alfil de Martín Insaurralde por el sector de los jefes comunales.

Ese trío reemplaza a Federico Thea, ex secretario General de la Gobernación que recaló en la vitalicia presidencia del Tribunal de Cuentas, que se encarga de controlar las cuentas públicas y de las intendencias; Mauro Benente, el renunciante ex subsecretario de Planificación Estratégica de la cartera de Alak, y a Esteban Taglianetti, ex subsecretario de Legal y Técnica y mano derecha de Thea, que dio un forzado paso al costado de la gestión en noviembre de 2021.

En tanto, Ana Laura Ramos asumió como suplente de Pellegrini; Víctor Manuel Matassi, como suplente de Cascallares y Gustavo Gamino, como reemplazante de Révora. El abogado matancero Gamino fue la incorporación de último minuto con el Decreto 590. En su lugar había sido designado primeramente Gustavo Alberto Dutto, un ex diputado nacional que comparte territorio con Gamino y la referencia política en Alberto Balestrini, el histórico dirigente del peronismo de La Matanza fallecido en 2017.

Hasta ahora el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires funcionaba con solo 12 de los 18 miembros titulares que lo debían conforman, lo que obligaba a votaciones conjuntas, ya que la ley Nº 11.868 exige reunir dos terceras partes de las voluntades para emitir dictámenes, decisiones o actas.

A la nueva conformación todavía le faltan diez nombramientos, todavía no definidos: un suplente del Poder Judicial, tres por el Senado (un titular y dos suplentes) y los seis que le corresponden a Diputados.

Integración del Consejo de la Magistratura bonaerense

Presidente: Sergio Gabriel Torres

Vicepresidente: Alfredo Diego Bonanno

Poder Judicial - Titulares:

Sergio Gabriel Torres (juez Corte Suprema)

Camilo Eduardo Petitti (Juez de Cámara)

Patricia Fabiana Ochoa (Ministerio Público)

Alfredo Diego Bonanno (juez Tribunal en lo Criminal N° 3 de Morón)

Poder Judicial - Suplentes:

Patricia Cecilia Toscano (Jueza de Cámara)

Karina Paola Dib (Ministerio Público)

Pablo Gabriel Quaranta (Juez de Primera Instancia)

Vacante

Poder Legislativo - Senado - Titulares:

Nidia Alicia Moirano (Juntos)

Gustavo Soos (Frente de Todos)

Vacante

Poder Legislativo - Senado - Suplentes:

Gabriela Demaria (Frente de Todos)

Vacante

Vacante

Poder Legislativo - Diputados - Titulares:

Vacante

Vacante

Vacante

Poder Legislativo - Diputados - Suplentes:

Vacante

Vacante

Vacante

Poder Ejecutivo - Consejeros Titulares:

Julio César Alak (Ministro de Justicia y DDHH)

Carlos Lisandro Pellegrini (subs. Política Criminal)

Santiago Eduardo Révora (subs. Asuntos Municipales)

Mariano Cascallares (intendente, diputado provincial)

Poder Ejecutivo - Consejeros Suplentes:

Inti Nahuel Pérez Aznar (subs. de Justicia)

Ana Laura Ramos (subs. Transparencia Institucional)

Víctor Manuel Matassi (subs. Técnica, Administrativa y Legal)

Gustavo Gamino (La Matanza)

Colegio de Abogados – Conurbano – Titulares:

María Victoria Lorences (Lomas de Zamora)

Marcos Darío Vilaplana (San Martín)

Colegio de Abogados – Conurbano – Suplentes:

Santiago Gabriel Quarneti (San Isidro)

Adriana Cecilia Coliqueo (Avellaneda/Lanús)

Colegio de Abogados – Interior – Titulares:

Damián Alcides Pimpinatti (Pergamino)

Pablo Miguel Rasuk (Junín)

Colegio de Abogados – Interior - Suplentes: