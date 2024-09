Consejo de Mayo: sin avances, gobernadores dudan sobre el futuro del organismo

Federico Sturzenegger Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina Federico Sturzenegger, uno de los representantes del Gobierno ante el Consejo de Mayo. Ignacio Petunchi

Dentro de los puestos vacantes, ocupa especial atención la silla designada a uno de los 24 gobernadores. Sucede que, al calor del plan motosierra y de los constantes chispazos entre la administración libertaria y las provincias, el elegido deberá llevar la voz cantante de un sinfín de reclamos variopintos, que incluyen merma de fondos, parálisis de obra pública, mantenimiento de rutas y quita de subsidios al transporte, entre otros.

Ese jefe provincial, además, tendrá que mediar en un mapa donde cohabitan líderes de Juntos por el Cambio (JxC), del peronismo y de los provincialismos, cada uno de ellos con sus particularidades a cuestas. "¿Cómo hacés para que vaya un representante y hable en nombre de todos los gobernadores, con las diferencias que tiene cada región, con las necesidades y demás? No hay forma", se quejaron ante este medio desde la orbita de un cacique amarillo. "Mucho enunciado y poca acción", sumó la voz.

El escepticismo se repite en cada uno de los distritos consultados por este medio. "Está muy frío ese tema", indicaron desde una jurisdicción patagónica, donde consideraron que la conformación del Consejo de Mayo podría quedar atada a las negociaciones por el Presupuesto 2025, que ya comenzaron con chispazos importantes en el Gobierno y los gestiones subnacionales. "La verdad es que a nadie le interesó", sumó descreído otro funcionario provincial.

Ese espíritu, que surca transversalmente a las gobernadores de JxC y a los provincialismos dialoguistas, no es compartido por el peronismo más opositor, donde ni siquiera mostraron interés tanto por el Pacto de Mayo como por el consecuente órgano. "No sabemos ni qué es eso", habían declarado con sorna desde despachos platenses durante la danza de nombres para elegir un representante federal. "Nadie sabe muy bien para qué serviría tampoco", agregó el entorno de un jefe provincial celeste.

Lo cierto es que, aunque en el Gobierno se desentienden de la elección de los demás representantes, algunos nombres generan mayores simpatías que otros. Como contó Ámbito, entre los favoritos de la Casa Rosada figuraba el entrerriano Rogelio Frigerio, uno de los que mostró mejor sintonía con Javier Milei desde la hora cero. Por su pasado como ministro del Interior, el dirigente del PRO es un conocedor de la arquitectura de las provincias y es bien ponderado tanto por opositores como por aliados. Mantiene, además, línea directa con Mauricio Macri.

Milei Cornejo.jpg Alfredo Cornejo recibiendo a Javier Milei, durante la visita que el Presidente realizó a Mendoza a principios de mes.

Otro nombre "amigable" para la tropa libertaria es el del radical Alfredo Cornejo, de Mendoza, provincia que el Presidente visitó hace apenas semanas. Más allá de los encontronazos generales, el líder cuyano cosechó un vínculo aceptable con La Libertad Avanza (LLA) y comanda su segundo mandato (no consecutivo) al frente de un importante distrito. También es una conexión directa entre la UCR "con peluca", dispuesta a estrechar lazos con el campamento oficialista.

Dentro del bolillero no cambiemita destacan algunas figuras. El peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), por caso, rompió con Unión por la Patria (UP) en el Congreso para apoyar la ley Bases y desde entonces se pintó de violeta en el tablero nacional. El provincialista Gustavo Sáenz (Salta) también se alejó de la liga UP para sostener una relación autónoma con el Gobierno nacional y no protagonizó grandes choques frontales con Nación.

Turbulencias con las provincias

En las últimas semanas, Milei se metió de lleno en el barro de la política y comandó en primera personas las negociaciones con fuerzas aliadas a fin de evitar reveses en el Congreso. Así, las reuniones con legisladores radicales y del PRO, principalmente, se convirtieron en una postal recurrente en la oficina presidencial. En ese ida y vuelta se inscribió, también, el asado de la polémica en la Quinta de Olivos.

La dilatación de los tiempos no fue buena para LLA. Tras el "veranito" por la aprobación de la ley Bases y el Paquete Fiscal, y con una foto robusta en el Pacto de Mayo, la conformación del Consejo se postergó y ahora los mandatarios muestran los dientes en pleno toma y daca por el Presupuesto. El pedido de un ajuste de u$s60 mil millones a las provincias despertó la bronca. "El chiste de que es todo tema de los gobernadores se va a acabar", confiaron desde el Norte Grande.

Los 30 días de plazo para que el cuerpo se constituya ya vencieron y en todos los campamentos se aguardan gestos de la otra parte. Mismo escenario se repite entre las filas de la Confederación General del Trabajo (CGT), del empresariado y también del Congreso, donde, lejos de elegir a sus representantes, los menesteres son otros por estas horas.