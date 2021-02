Senado avala suba de impuestos y le da hoy a Alejo Ramos Padilla la competencia electoral bonaerense

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por el sablazo de fondos que aplicó sin dudar el kirchnerismo. También, debido a que el proyecto en prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta trifulca, al funcionario del PRO poco le importó utilizar esta situación como argumento para aumentar los impuestos en la Ciudad, una especie de derecho adquirido en la política argentina.