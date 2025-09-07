La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) dispuso una herramienta para saber cómo votó tu mesa en las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo 7 de septiembre, donde los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
Elecciones bonaerenses: consultá cómo salió la votación en tu escuela y descargá el telegrama
Te mostramos cómo acceder a tu mesa y conocer los resultados de las elecciones legislativas de la Provincia.
Victoria arrolladora del peronismo en Buenos Aires: el Gobierno, obligado a resetear la gestión, enfrenta incertidumbres para el día después
Fracaso de Karina Milei y el PRO de Mauricio Macri; triunfo de la estrategia de Axel Kicillof y la unidad PJ
Mediante la app y la web oficial es posible seguir el recuento de votos, donde los resultados están divididos en las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.
La aplicación electoral está disponible en la App Store para IOS y Google Play para Android.
Cómo votó mi mesa
Para saber en detalle los resultados de tu mesa, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/
- Luego, en el mapa de la provincia posicionarse sobre el territorio a buscar para expansión de datos y hacer click.
- Allí se desplegará un menú, donde se deben elegir el territorio municipal donde se efectuó el voto.
- Cliqueando ahí se podrá seleccionar los "locales" de votación.
- Allí se debe ingresar cliqueando en la escuela o local donde se desplegarán cada una de las mesas deseadas.
- A continuación, hacer click en la mesa y aparecerán los resultados junto a la imagen del telegrama escaneado para descargar en formato pdf y jpg.
