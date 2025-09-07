SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de septiembre 2025 - 23:02

Elecciones bonaerenses: consultá cómo salió la votación en tu escuela y descargá el telegrama

Te mostramos cómo acceder a tu mesa y conocer los resultados de las elecciones legislativas de la Provincia.

Conocé cómo votó tu mesa.

Mariano Fuchila

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) dispuso una herramienta para saber cómo votó tu mesa en las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo 7 de septiembre, donde los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Mediante la app y la web oficial es posible seguir el recuento de votos, donde los resultados están divididos en las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

Informate más

La aplicación electoral está disponible en la App Store para IOS y Google Play para Android.

Cómo votó mi mesa

Para saber en detalle los resultados de tu mesa, deberás seguir los siguientes pasos:

Paso1
  • Allí se desplegará un menú, donde se deben elegir el territorio municipal donde se efectuó el voto.
Paso2
  • Cliqueando ahí se podrá seleccionar los "locales" de votación.
Paso3
  • Allí se debe ingresar cliqueando en la escuela o local donde se desplegarán cada una de las mesas deseadas.
Paso4
  • A continuación, hacer click en la mesa y aparecerán los resultados junto a la imagen del telegrama escaneado para descargar en formato pdf y jpg.
Paso5

