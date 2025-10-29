Elecciones 2025: finalizó el escrutinio definitivo en La Rioja y el peronismo superó a LLA por 782 votos







Tras el recuento final, el frente Federales Defendamos La Rioja obtuvo 90.686 votos, mientras que el partido violeta quedó detrás con 89.804.

El escrutinio definitivo dio como ganador al peronismo en La Rioja. Mariano Fuchila

Este miércoles por la noche terminó el escrutinio definitivo en la provincia de La Rioja y dio por ganador al peronismo oficialista del gobernador Ricardo Quintela por sobre La Libertad Avanza, con un ajustadísima diferencia de tan solo 782 votos.

La provincia cuyana ponía en juego dos escaños de la Cámara baja, los cuales se distribuyeron uno para Federales Defendamos La Rioja, en manos de Gabriela Pedrali, y otra para LLA, la cual ocupará Gino Visconti.

El conteo final indicó que el frente de Quintela obtuvo 90.686 votos, mientras que el oficialismo nacional quedó detrás con 89.804.

Si bien el resultado no influye en la distribución de bancas, sí es una buena noticia para el gobernador, uno de los más férreos opositores a Javier Milei, y quien hozó disputarle la presidencia del Partido Justicialista a Cristina Fernández de Kirchner.

En La Rioja había 305.300 personas habilitadas para votar a los dos diputados que renovaban banca. Cabe recordar que no elegían senadores en estas elecciones, y algunos distritos de la provincia votaban en las elecciones del la legislatura provincial. Según datos de la Justicia Electoral local, la participación electoral fue del 69,4% del padrón.

