Coparticipación: la Corte Suprema ya tiene el acuerdo entre Ciudad y Gobierno

Acuerdo Copa.pdf

Cómo será el pago de la coparticipación

Las partes resolvieron en la reunión presentar un acuerdo conjunto en cinco días hábiles para el cumplimiento de la medida cautelar, que establece el pago del 2,95% de la coparticipación. Ese acuerdo tiene como objetivo que el pago se realice de la siguiente manera:

1,40% por goteo diario.

1,55% en forma semanal.

Estas dos pautas de pago conforman el 2,95% total anunciado por Jorge Macri. “Mientras sigue la discusión profunda, porque la Ciudad tiene, según nuestro entender, un derecho al 3,50%, la Nación tiene una mirada diferente y eso lo iremos trabajando, pero dimos un paso adelante muy importante" señaló el alcalde porteño.

De esa manera Jorge Macri logra algo que venía reclamando que es cobrar diariamente el dinero que le correspondería por coparticipación. Pero técnicamente, el Gobierno nacional no puede incluir la parte de CABA en el reparto con las provincias porque lo que hay hasta ahora es una cautelar de la Corte Suprema.

Como el fallo no es definitivo y por lo tanto la Ciudad todavía no puede decirse que es ganadora de la controversia. En ese sentido, el acuerdo que se tendría que firmar dejará en claro que la Nación no da por cerrado el caso y que en todo caso ideará un mecanismo para el envío por "goteo diario" pero fuera de lo que es la Coparticipación.

"Valoro el gesto del Gobierno nacional de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución” explicó Jorge Macri.

La anterior administración nacional del presidente Alberto Fernández decidió de manera inconsulta e inconstitucional sacarle a la Ciudad parte de la coparticipación y bajar el coeficiente a 1,4.

Cuando la Ciudad reclamó ante la Corte Suprema, el kirchnerismo nunca cumplió con la medida cautelar del 22 de diciembre de 2022, que le reconoció a la Ciudad un coeficiente de coparticipación del 2,95.