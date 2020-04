"En el Conurbano no podemos abrir la cuarentena así nomás"

“Gracias a las medidas que tomamos estamos ganando tiempo precioso para ganarle al coronavirus. Estamos a punto de pasar a una nueva fase de la cuarentena, pero no hablamos de flexibilizar, no podemos abrir la cuarentena en el Conurbano así nomás”, explicó el funcionario.

Gollán aclaró que “la Provincia está evaluando abrir algunas actividades, pero tomando todos los recaudos”.

En diálogo con CNN Radio, afirmó que “el 60 o 70% de la población argentina en algún momento va a tener coronavirus, el tema es que no lo tengamos todos juntos”, y aseguró que “tenemos camas de terapia suficientes para cuando llegue el famoso pico de la pandemia, los hospitales están totalmente abastecidos”.

Dijo además que “en los hospitales están apareciendo brotes de coronavirus pero son contenidos rápidamente; es un proceso al que tenemos que acostumbrarnos”.

El ministro de la cartera de Salud provincial sostuvo que “estaba seguro que Axel Kicillof no tenía coronavirus”, tras conocerse el resultado negativo del test de Covid-19 del gobernador y reveló que “yo también me hice el hisopado y me dio negativo”.

Por último, se refirió a la competencia entre los países en todo el mundo por los insumos para luchar contra la pandemia. “Estamos compitiendo con Donald Trump por los insumos para pelear con el coronavirus. Los países ricos pueden quedarse con más insumos que los países pobres y eso es un problema”, concluyó.