En medio de un clima tenso, el Senado comenzó a debatir la reforma de la Corte Suprema

Según determinaron los presidentes de la comisiones, los oficialistas Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, el debate contará con la invitación a constitucionalistas y expertos en Derecho de distintas especialidades para referirse a la eventual modificación del máximo tribunal.

Senado Corte Suprema.jpeg Ignacio Petunchi

Si bien hasta el día de ayer, figuraban tres proyectos en el orden del día: uno del senador puntano del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá; otro de la senadora riojana, ex Juntos por el Cambio, Clara Vega y un tercero del rionegrino y aliado del oficialismo, Alberto Weretilneck; este miércoles se sumó una nueva iniciativa de la senadora del Frente de Todos por Neuquén, Silvia Sapag, que propone la ampliación de la Corte de cinco a 15 miembros.

La legisladora del oficialismo explicó que "es importante no sólo hablar de números sino también de la calidad" de los miembros del tribunal por lo que en su propuesta incluye, entre otros puntos, que los jueces informen sobre sus bienes. En este sentido, ejemplificó que tras las PASO, el cortesano Carlos Rosenkrantz, sacó fuera del país 650.000 dólares, ante la posibilidad certera de un cambio político en el país.

Además, propuso que "los postulantes a jueces de la Corte, además de cumplir con la Ley de Ética de la Función Pública, adjunten la nómina de sociedad civiles o comerciales que hayan integrado los últimos 8 años y los estudios de abogados a los que pertenecieron.

Otro de los expositores, el autor del primer proyecto presentado sobre el tema, Adolfo Rodríguez Saá, aseguró que la discusión "no es un capricho" ni se trata de "favorecer a un gobierno" sino que busca garantizar "un equilibrio" en respuesta a críticas opositoras sobre un conflicto entre el Poder Judicial y parte del oficialismo.

En este sentido, Rodríguez Saá puso como ejemplo a otros países en los cuales el número de integrantes de la Corte es mayor que en Argentina, al argumentar la necesidad de aumentar de cinco a nueve la cantidad de miembros. "Solamente en la Argentina y en Uruguay la Corte Suprema tiene 5 miembros, en el resto de los países tienen mucho más. Los números son decisiones estratégicas acerca del país que queremos tener", explicó, al defender su iniciativa que, aseguró, también busca federalismo y especialización en los temas en una nueva composición del máximo tribunal de justicia.

Rodríguez Saá abogó porque la oposición "participe y aporte" para la discusión y consideró que "hay que encontrar el mejor proyecto".

Por su parte, Clara Vega, senadora por La Rioja aliada al oficialismo, también expuso en el plenario sobre la necesidad de reformular la composición del tribunal y abogó por la la necesidad de garantizar la paridad de género en la Corte Suprema.

"Está demostrado el trabajo que hicieron estas mujeres (por Argibay y Highton). Todos sabemos que hay una corporación varonil y por eso sabíamos que la presidencia iba a caer en manos de un varón", sostuvo.

Para Vega, "es necesario un replanteo sobre este organismo y este poder legislativo tiene que zanjar las diferencias para dejar a la Corte que haga lo que le corresponde que es dictar sentencias como la de jubilados que murieron sin un fallo de su parte".

La senadora pidió "despolitizar" el debate y tratar de "buscar solución entre oficialismo y oposición para poner en agenda la problemática de los ciudadanos".

Senado Corte Suprema (2).jpeg Ignacio Petunchi

Por último en la mesa de discusión también estuvo el proyecto del representante de Juntos Somos Río Negro y aliado del Frente de Todos, Alberto Weretilneck, cuya principal característica es la intención de elevar a 16 el número de jueces de la Corte Suprema. Además propone garantizar y promover la paridad de género y una representación del federalismo en el máximo tribunal.

“Desde nuestro bloque consideramos que este proyecto que hemos presentado es un humilde aporte a un tema que tiene que ver con la institucionalidad, con nuestro futuro y con los pilares que Argentina necesita para construirse a sí misma”, expresó el senador rionegrino.

El presidente de la Corte, de acuerdo al proyecto de Weretilneck, será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran por el plazo de un año y no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva.

Desde Juntos por el Cambio, expresaron su oposición al tratamiento de las diferentes iniciativas. "¿En serio creen que estamos en condiciones de sentarnos a discutir qué Corte queremos, y llenarnos la boca hablando de federalismo, cuando no hemos podido sostener ni nuestros propios compromisos?", cuestionó el senador cordobés Luis Juez, quien protagonizó un picante cruce con Parrilli.

"Le vamos a decir a los argentinos qué Corte queremos cuando aún nosotros no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión. Yo lo tengo que decir y no lo tomen como un acto de provocación, me parece una hipocresía insostenible y no lo planteo por ser el senador afectado en la ruptura de los compromisos asumidos. Lo digo en el sentido de darnos la palabra entre nosotros y cumplirla", continuó el senador cordobés.

“La decisión de la composición de la Corte Suprema es un tema que tiene ser acordado con gran mayoría, es necesario el consenso, es necesario escuchar todas las voces y es necesario poner en valor esta temática", expresó, por su parte, la senadora, Beatriz Ávila.