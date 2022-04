Pases de factura entre Luis Juez y Oscar Parrilli: "Yo tampoco soy hipócrita"

SDOR. LUIS JUEZ - PLENARIO A. CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 27-04-22

"Le vamos a decir a los argentinos qué Corte queremos cuando aún nosotros no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión. Yo lo tengo que decir y no lo tomen como un acto de provocación, me parece una hipocresía insostenible y no lo planteo por ser el senador afectado en la ruptura de los compromisos asumidos. Lo digo en el sentido de darnos la palabra entre nosotros y cumplirla", continuó el senador cordobés.

Además, consideró que el debate por la ampliación de la Corte Suprema es un "tema muy complicado". "No hemos podido cubrir la vacante de Highton de Nolasco y estamos hablando de cómo vamos a construir la proxima Corte. Me parece absolutamente inoportuno y un acto de hipocresia manifiesto", cerró.

A continuación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador oficialista Guillermo Snopek, le respondió que estaban dadas las condiciones para el tratamiento. "Precisamente hay tres proyectos en tratamiento en la convocatoria y en la presentación dejé en claro que no es un tema de ahora, sino que viene desde 2016 por lo menos".

Pero el que tomó la palabra acto seguido, fue Oscar Parrilli, titular de la comisión de Justicia. "Acá yo me siento interpelado y quiero responder", dijo el senador oficialista. "Acá no se ha roto ninguna palabra, uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace un bloque u otro bloque pero si vamos a comenzar a decir que no cumplen la palabra podemos llegar a remontarnos hasta 1860. Descarto totalmente esa imputación que el senador hace", comenzó.

SDOR. OSCAR PARRILLI - PLENARIO A. CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 27-04-22

"Y en segundo lugar quiero decirle 'Usted dice ‘no soy hipócrita, ustedes son hipócritas’', me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes y distintas de las que ustedes tienen. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros sea hipócrita. Por lo tanto, simplemente, le ruego que retire esa expresión de que somos hipócritas, en aras del buen funcionamiento y del respeto que nos debemos”.

En ese momento, Luis Juez ofuscado comenzó a gritar fuera de micrófono y dijo que él no los había llamado “hipócritas” y le lanzó a Parrilli: “Usted se pone en ese lugar”.

“Deje de hacerse el vivo, se hace el vivo. Quiere que le repita lo que dijo. Está grabado", respondió sobre los gritos de Juez.

"Si no lo dijo, está bien, me parece muy bien, es correcto. Yo lo escuché”, completó Parrilli y aclaró sobre el tratamiento del temario del día. "Estamos iniciando el debate, tantas veces se pidió que debatamos. Bueno, estamos iniciando el debate. No es nuestra intención emitir despacho hoy ni sacar dictamen ni mucho menos"

"Es iniciar el debate que creo que es crucial para la vida de los argentinos", agregó y señaló que la Corte “debe tener 30, 40 mil fallos (pendientes) de lo que dependen la situación de muchos argentinos”.