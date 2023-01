Santiago Cafiero aseguró que el juicio político a la Corte Suprema es un "mecanismo institucional y republicano"

"Ahora están todos hablando de la tensión pero la termina generando el Poder Judicial cuando avanza sobre los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo", sentenció el canciller en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 desde Brasil, donde ayer participó junto al mandatario del acto de asunción del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva.

En ese marco, al ser consultado sobre la decisión de Alberto Fernández de avanzar junto a gobernadores en un pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal, Santiago Cafiero sostuvo que el tema "fue parte de las conversaciones hacia adentro de la delegación" que viajó al país vecino y señaló que el Presidente mantuvo además "conversaciones telefónicas" con los gobernadores como "parte del trabajo colectivo que se había hecho con respecto a las consecuencias que estaba padeciendo el federalismo".

Cafiero elogió la iniciativa de juicio político que el Presidente anunció este domingo en una carta porque permite "llevar adelante el mecanismo institucional, republicano" que está previsto en la Constitución Nacional para que "se abra una investigación en el seno del Congreso de la Nación" sobre la conducta de los integrantes del máximo tribunal.

El ministro señaló que se trata del "procedimiento adecuado para que se haga la investigación no sólo del presidente del Tribunal, sino de todos los miembros" en relación a sus conductas.

Además, insistió con que el máximo tribunal debería haber dicho -al pronunciarse en favor del planteo de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los fondos de la coparticipación- "de dónde se van a sacar los recursos y qué obras el Gobierno no va a hacer para cumplir con esa instrucción". "Si no, es muy sencillo", planteó Cafiero quien recordó que el Presupuesto votado por el Congreso Nacional para este año no tiene "esos recursos previstos". Incluso, reiteró que, justamente por ese motivo, para el oficialismo se trata de una medida "de imposible cumplimiento".

FdT "tiene mayoría" en Comisión de Juicio Político de Diputados

La diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard dijo que el juicio político "es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar" el posible mal desempeño de los magistrados y afirmó que "el bloque del FdT tiene mayoría" en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para tramitar "la apertura" del sumario.

"Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, y la decisión del Presidente de enviar el juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo y que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades", afirmó Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político.

En ese sentido, la legisladora señaló que "el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar".

"La investigación dura 60 días", dijo y aseguró que, en ese plazo, "se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan".

En declaraciones a El Destape Radio, Gaillard hizo referencia al anuncio realizado el domingo último por el presidente Alberto Fernández, quien anticipó que impulsará junto a los gobernadores un juicio político contra Rosatti "para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", debido al dictado de una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.

Gaillard precisó que una vez que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto a la Cámara de Diputados, "se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario".

Luego, según explicó la diputada, "se realiza la investigación en un plazo de 60 días, tras lo cual se dictamina si surgieron responsabilidades por mayoría simple y luego se requieren dos tercios en el Senado, que juzga si destituye o no".

"Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación", aseveró la diputada del FdT.