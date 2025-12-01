Oficializan la salida de Alberto Sileoni del Miniserio de Educación bonaerense y la designación de Flavia Terigi en su reemplazo + Seguir en









El Boletín Oficial publicó este lunes los decretos que aceptan la renuncia de Alberto Sileoni y designan a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, tras el aval del Senado bonaerense.

Sileoni, el funcionario saliente: y Terigi, su reemplazo en la cartera de Educación bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceptó este lunes la la renuncia del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y designó en su reemplazo a Flavia Terigi.

El recambio en la conducción de la cartera educativa se formalizó a través del Decreto 2891/2025, publicado en el Boletín Oficial del distrito y rige desde hoy luego de que la Cámara de Senadores otorgara la semana pasada el acuerdo correspondiente para el nombramiento de la nueva funcionaria.

La resolución destaca que Terigi reúne las condiciones y aptitudes requeridas para asumir el cargo. La pedagoga cuenta con una extensa trayectoria académica: es profesora para la enseñanza primaria, pedagoga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.

TERIGI Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley 26.206.

El reemplazo había sido anunciado la semana pasada, cuando el Senado aprobó el pliego de Terigi. Tras comunicar su salida, Sileoni agradeció al gobernador “la oportunidad y el honor” de encabezar el sistema educativo bonaerense y destacó los avances en materia curricular, territorial e infraestructural logrados durante su gestión. Afirmó además que seguirá acompañando a Kicillof “desde otros espacios”.

Ambos decretos llevan las firmas del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del gobernador Axel Kicillof.