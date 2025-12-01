Javier Milei encabezó la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad + Seguir en









El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Se trata de una de las últimas actividades de la ministra al frente de la cartera.



El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto de ascenso de las Fuerzas de Seguridad junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una ceremonia que se llevó adelante en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Tras la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien pidió a la Virgen de Luján que “ayude” a los efectivos a portar “con honor” la misión, el mandatario dio lugar a la entrega de sables blancos como acto de formalización de los ascensos. Cada sable lleva inscripto el nombre de cada uno de los oficiales y la rubrica del mandatario.

De esta forma, en una ceremonia exprés, tomaron juramento los comisarios generales Néstor Fabián Soya, Pablo Alberto Bruni, Marcelo Oscar Laures, Fausto Fernando Núñez, Carlos Luis Rodríguez Adroguer, Juan Manuel Cueto, Héctor Gabriel Gonzalez, Javier Enrique Sardo, Álvaro Luis Claro, Luis María Ríos y Roberto Luis Danielis.

También los prefectos generales Luis Alberto Gularte, Daniel Germán Bonifacchini, Antonio Raúl Pascal y Luis Alberto Bareiro.

Por último, llegó el turno de los comisionados generales Diego Alejandro Randisi, José Olivera, Carlos Merino, Gastón Morales, Gustavo Alberto Medina y Jorge Alejandro Quintraman.

Se trató de la última actividad de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad que será sucedida por Alejandra Monteoliva, presente en el acto. Además, a un costado, siguieron la ceremonia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.