El Gobierno reordenó el Presupuesto 2025 y reforzó partidas para áreas clave

La administración nacional redireccionó fondos hacia Educación, Salud, Seguridad y Defensa, además de ampliar recursos para prestaciones sociales y organismos estatales.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo reacomodamiento del Presupuesto 2025. Presidencia

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo reacomodamiento del Presupuesto 2025 antes de avanzar con el proyecto para 2026. La medida, difundida este lunes en el Boletín Oficial, redistribuye partidas para fortalecer gastos vinculados a prestaciones previsionales y programas sociales, e inyecta financiamiento adicional para hospitales, universidades y distintos entes públicos.

El decreto establece aumentos sustanciales para la ANSES, que deberá cubrir mayores desembolsos por movilidad previsional, seguros por desempleo, asignaciones familiares, planes alimentarios y un refuerzo para el PAMI. También incrementa los recursos del área de salud, incluidas las transferencias a los hospitales de alta complejidad S.A.M.I.C., y expande el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para afrontar el pago de pensiones no contributivas y ayudas extraordinarias.

En simultáneo, la reorganización presupuestaria asigna fondos adicionales a la Secretaría de Educación para atender subas salariales universitarias, las becas Progresar y los comedores escolares, junto con programas laborales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Entre los puntos más relevantes se destaca la asignación de $406.557 millones para saldar deudas previsionales con personal retirado y pensionado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluidas “sentencias firmes reconocidas por la Justicia”.

Por último, la normativa faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (Fondesgas)”, con el objetivo de “redefinir su esquema de financiamiento para obras de transporte de gas”.