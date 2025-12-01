Causa ANDIS: continúan las indagatorias con otro acusado clave

Se trata de un exfuncionario del organismo, quien para el fiscal es uno de los ejecutores de las órdenes, y quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Este lunes continúan las indagatorias a los acusados de corrupción.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi indagarán este lunes a Roger Grant , quien era Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS , y está señalado como uno de acusados clave en las maniobras investigadas.

Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo .

Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”. Era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Roger Grant, además de concretar los direccionamientos ordenados por Garbellini, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete.

Calvete es un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal.

En el domicilio de Calvete se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa.

En uno de dichos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Esa circunstancia se analizó además con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete.

En una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente le consulta por Roger.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant.

“Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.