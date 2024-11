Crece la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel: ante la embestida del Presidente, la vice opta por el silencio

Un nuevo capítulo en la novela de desamor entre Javier Milei y Victoria Villarruel se escribió en las últimas horas, cuando el Presidente se refirió a la tensión interna con la vicepresidenta y aseguró que "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones". "En su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta” , aseguró.

Tanto en el Ejecutivo como en el Senado reconocen hace tiempo que la relación es nula y se sostiene en el contrato político. En ese línea en Casa Rosada descartan un pedido de renuncia aunque reconocen que no forma parte de las negociaciones por las listas de cara a 2025. "Su rol es tocar la campanita", es la respuesta que siempre, entre risas, se escucha en los despachos oficiales cuando se consulta por el tema.

Ella lo sabe. Por eso, explican en su entorno, desde hace meses se aboca a su agenda propia basada en recorridas por el interior, encuentros con gobernadores y productores. No obstante, por el momento no le responderá a Milei. "Vamos a hablar del tema en el futuro, pero nada ahora" , explicaron a Ámbito allegados a Villarruel.

Sí se encargaron de desmentir al Presidente, quien dijo que ella "decidió no participar" más de las reuniones de Gabinete. "Ella no decide no participar del Gobierno", acusan.

Ante una consulta de Ámbito, en Casa Rosada ensayaron diferentes explicaciones a por qué Milei volvió a la carga en este momento. Fuentes de diálogo directo con el mandatario señalaron que le "molestaron mucho" declaraciones que hizo Villarruel referidas a la clase política.

En el marco de la Noche de los Museos, evento que se llevó a cabo días atrás y para el cual la titular del Senado participó personalmente encabezando las visitas guiadas en el Congreso, Villarruel dijo que donde más le gusta estar y se siente "más cómoda" es "en el recinto". "Ahí es donde puedo ver la política, a la alta política funcionando", agregó la funcionaria.

JAVIER MILEI META DAY.jpg Javier Milei y la "alta política" en el Meta Day. Presidencia

Un día después el jefe de Estado le respondió -aunque sin nombrarla- en el marco del Meta Day que se realizó en el Palacio Libertad. "Allí, la verdadera política es que no hagan nada, que se corran del medio, no la alta política de miembros de la casta negociando a espaldas de los ciudadanos para arruinarles la vida", remarcó.

El cruce no hizo más que reavivar un debate de larga data entre ambos dirigentes. En el Ejecutivo consideran que Villarruel "no tracciona tantos votos como ella cree" y por eso molestó que pidiera lugares en el Gabinete. Por tanto, en el entorno de Villarruel aseguran que hubo cargos prometidos antes de las elecciones y que el acuerdo no se respetó. Puntualmente, se mencionan las carteras de Defensa y Seguridad, que fueron cedidas al PRO tras el acuerdo de cara al balotaje.

Villarruel y Milei: los libretos de uno y otro lado del ring

La rencilla entre el Presidente y la vice fueron materia de consulta durante la jornada. A tono, en el Gabinete se unificó discurso sobre el tema y el vocero Manuel Adorni explicó que "los dichos del Presidente, y ya lo ha expresado en alguna otra oportunidad, la Vicepresidente es la Vicepresidente y forma parte del Gobierno”.

“Es obvio que la Vicepresidente está cerca de la casta, está con varios senadores, no todos, pero varios senadores casta, así que lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida con la casta pero eso está a la vista. Obviamente que no le vamos a pedir la renuncia”, señaló.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que "lo que planteó el presidente fue que Villarruel, como vicepresidenta, es presidenta del Senado y su tarea principal es en el Senado donde lidera la Cámara y conversa". "Cuando el Presidente dice que está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores", argumentó.

"Han tenido algunas diferencias o puntos de vista distintos, diferencias de opinión y de criterios sobre algunos temas, sobre la forma en que pretendemos nosotros que se traten algunos temas en el Congreso, a habido desacuerdos, como siempre pasa, no es una cuestión que sea disímil a lo que ha pasado en tantas oportunidades entre el presidente y el vicepresidente", remarcó el jefe de los ministros.

A su vez, el senador Francisco Paoltroni defendió a la titular del Senado. “Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes”, declaró desde su cuenta personal de X.