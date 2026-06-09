Crisis en la confianza institucional: las universidades lideran y el Congreso quedó último

Un relevamiento mostró que las casas de estudio son la instituciones con mejor imagen entre los argentinos, mientras que el Parlamento apenas alcanza el 10%.

El trabajo detectó fuertes diferencias entre votantes oficialistas, peronistas e independientes en temas como economía, orden público y políticas estatales.

Los argentinos confían poco en las instituciones democráticas . Esa es una de las principales conclusiones de una encuesta realizada por la consultora Qsocial, publicada este martes. El sondeo también ubicó a las universidades como la organización con mejor valoración pública, mientras que el Congreso apareció en el último lugar del ranking.

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El relevamiento, realizado entre el 7 y el 28 de mayo sobre 1.829 participantes , mostró que las casas de estudio concentran un 59% de confianza , muy por encima del resto de las instituciones evaluadas. En el otro extremo, el Parlamento apenas alcanza el 10% .

Según el informe, la desconfianza institucional continúa siendo uno de los rasgos más persistentes de la sociedad argentina , independientemente de las preferencias políticas.

El estudio detectó que los votantes de La Libertad Avanza muestran mayores niveles de confianza en instituciones asociadas al orden, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad , además de las universidades, pese a las críticas que habitualmente formula el Gobierno sobre su funcionamiento.

En cambio, entre los simpatizantes del Partido Justicialista y el kirchnerismo, los niveles de confianza son bajos en prácticamente todas las instituciones, con la excepción de las universidades.

Los independientes, por su parte, aparecen como el sector más escéptico. Presentan niveles reducidos de confianza en casi todos los organismos evaluados y solo muestran una valoración relativamente positiva hacia las casas de estudio, que alcanzan un 44%.

Estado mínimo o Estado presente

La encuesta también consultó sobre el rol que debería tener el Estado en la economía y la sociedad.

El 51% de los encuestados se inclinó por un Estado mínimo, mientras que el 36% prefirió un Estado más presente. La diferencia se amplía al analizar la identificación política:

Entre los votantes mileístas, el 66% respalda un Estado reducido.

En los simpatizantes del PRO , ese porcentaje asciende al 69% .

Entre los independientes llega al 55% .

Del lado opuesto, el 71% de quienes se identifican con el peronismo o el kirchnerismo opta por un Estado con mayor intervención.

Quién genera la riqueza

Otro de los ejes analizados fue el origen de la riqueza económica. El 51% sostuvo que el principal motor es el sector privado, mientras que el 35% atribuyó ese rol al Estado. Un 14% respondió que no sabe.

El informe señala que los votantes de La Libertad Avanza y el PRO asocian claramente la generación de riqueza con la actividad privada. En el universo peronista y kirchnerista, en cambio, prevalece la idea de que el Estado cumple ese papel, aunque sin alcanzar consensos tan amplios.

Seguridad, protestas y modelo económico

En materia de seguridad, apareció uno de los consensos más amplios del estudio: el 78% considera que las leyes actuales son demasiado blandas con los delincuentes, mientras que apenas el 9% opina que son excesivamente duras. A la hora de pensar soluciones, el 54% eligió endurecer penas y legislación, frente a un 34% que priorizó reducir las desigualdades sociales.

Respecto al modelo económico, el 40% se manifestó a favor de una economía más abierta al mundo, mientras que solo el 23% respaldó posiciones proteccionistas. El resto se ubicó en posiciones intermedias.

En cuanto a los cortes de calles y manifestaciones, el 55% consideró que el Gobierno debe garantizar el derecho a la protesta y privilegiar el diálogo. Un 42%, en cambio, sostuvo que debe priorizarse la libre circulación, incluso mediante el uso de la fuerza si fuera necesario.

Finalmente, ante la pregunta sobre qué define una sociedad justa, el 66% respondió que es aquella donde cada persona recibe según su esfuerzo, mientras que el 26% se inclinó por una distribución igualitaria para todos.

Para la consultora, se trata de uno de los pocos puntos donde confluyen votantes de La Libertad Avanza, el PRO e independientes, mientras que los sectores vinculados al peronismo, el kirchnerismo y la izquierda mostraron una mayor preferencia por esquemas igualitaristas.