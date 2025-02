Cristiano Rattazzi: "Hay que dejar flotar lo más rápido posible el dólar para así ver cuánto vale en serio"

El empresario automotriz dio su visión sobre el valor del tipo de cambio y elogió al gobierno por el superávit fiscal. Además, el ex número uno de FCA (Fiat Chrysler) criticó las gestión de el expresidente Alberto Fernández.

El empresario ítalo-argentino, Cristian Rattazzi , analizó la agenda pública actual y dio su visión sobre la política cambiaria del Gobierno: " Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio".

El empresario no solo analizó la economía, sino que también dio su opinión sobre diversos temas, tales como el tratamiento de ficha limpia en la Cámara de Diputados y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

“A mí ya no me sorprende nada de la Argentina del pasado. Trato de ver hacia el futuro. Es insólito que más del 30% vote a una banda de ladrones hace muchos casos . ¿Proscripción? (A Cristina Kirchner) Se pueden decir muchas cosas. Lo que sí se ve en los números es la cantidad de plata que robaban mes a mes, cifras siderales“.

Cristiano Rattazzi.jpg "Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por Milei", afirmó Rattazzi.

En esta línea, el expresidente de FCA elogió al presidente Milei por alcanzar el superávit fiscal en el segundo mes y explicó que eso "quiere decir que se cortaron muchos gastos raros que eran insólitos porque tampoco se sintió en la sociedad". En esta línea, agregó: "Ahora hay que enseñarle a la gente del Gran Buenos Aires que la alternativa no es narcotráfico, robar o tener una asignación. Tiene que empezar a trabajar seriamente., una cuestión de educación que hay que hacer y que va a llevar tiempo".

"Nosotros llegamos a la vergüenza de la pesificación asimétrica. Es un país muy enfermo. Yo soy liberal libertario desde muy adentro, no por [Javier] Milei. Yo flotaría lo más rápido posible el dólar, que para mí no se va para arriba, para dejar libre el comercio, para así ver cuánto vale en serio. Ahora, 2% por mes es una inflación altísima, es enorme”, explicó sobre la economía.

Por último, el ítalo-argentino también opinó sobre la posible designación del próximo juez de la Corte Suprema de Justicia y remarcó: "Acá hay una cuestión de institucionalidad. ¿Ustedes creen que los otros jueces que hay son mucho mejores que Ariel Lijo? Yo no tengo esa sensación, no me importa quién es“.