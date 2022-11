Aníbal Fernández sobre Cristina: "Lo que dice no es verdad"

Ante casi 60 mil personas, la vicepresidenta brindó un largo discurso, en el que hizo un repaso histórico centrado en el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, hecho del que se cumplieron 50 años este jueves, y volvió a reclamar un acuerdo entre las fuerzas políticas del país.

En La Plata, Cristina hizo una crítica a las fuerzas, con el objetivo de llevar a cabo un cambio profundo dentro del área de Seguridad: “Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil. Esto es la realidad también, y también es necesario decirlo y explicitarlo. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo".

Además, hizo una pedido a la actuación de Gendarmería en La Patagonia: "Todavía no sé por qué no podemos volver a desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense en vez de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué".

La respuesta de Aníbal Fernández a Cristina

El ministro de Seguridad coincidió con parte del discurso de Cristina e incluso señaló halagos. "El discurso de Cristina me gustó. Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí. Coincido con la mayoría de las cosas que dijo", afirmó en declaraciones con Radio 10.

Además, al ser consultado por el pedido de la vicepresidenta de terminar con el debate entre mano dura y garantistas, Fernández coincidió "al 100%".

Sin embargo, el funcionario no coincidió con la crítica relacionada al manejo de la Gendarmería Nacional en La Patagonia: "No comparto lo que dice ella. Nosotros tenemos 2.780.400 kilómetros cuadrados que están pensados. Estas fuerzas, estas cuatro, no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo, entonces lo que dice Cristina no es verdad".

"Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales, que son los que trabajan en tal sentido. Lo que hacen en La Patagonia está pensado y diagramado para que se cumplan en todos y cada uno de esos lugares con los pasos que tenemos" agregó.