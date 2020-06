Beraldi: "Se puede hacer política, pero no cometer delitos para hacer política"

"Esto va a tener mucha repercusión en el ámbito institucional", dijo el letrado en declaraciones a "Buenos Vecinos", en Radio 10.

"Ayer sentí que volvíamos a los momento más oscuros de la historia argentina", afirmó Beraldi sobre la presentación de la Vicepresidenta en los tribunales de Lomas de Zamora, donde se interiorizaron sobre los elementos reunidos por la justicia en una investigación por espionaje del que habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA.png La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, arribó a los tribunales de Lomas de Zamora junto a su abogado, Carlos Beraldi. Imagen: Télam

La ex mandataria y su abogado permanecieron en ese tribunal por espacio de tres horas, en las que se reunieron con el juez de ese distrito, Federico Villena, quien convocó a la dirigente la semana pasada.

Según Beraldi, durante la presentación del juez Villena se los puso al tanto de "una asociación entre agentes de la AFI, policías y que se extendía a otras personas cuyos datos no estaban en el expediente, como periodistas y abogados". "Uno de los periodistas tenía como apodo Pirincho", detalló el abogado.

Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.

Otras víctimas serían el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.