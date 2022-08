El kirchnerismo duro reclama una masiva movilización para defender a Cristina

Y agregó: “Esta Corte Suprema es escandalosa y el Poder Judicial está totalmente tomado”.

Por su parte, el secretario general de ATE capital, Daniel Catalano, se mantuvo en la misma línea que D’Elia y deslizó en conversación con La García por am 750 que "hay que movilizar antes de que condenen a CFK. Tiene que haber una coordinación para ver cuándo, cómo y dónde vamos a movilizarnos".

Y puntualizó: "Si esperamos a que condenen a Cristina Kirchner, va a ser tarde. Escuchar a Luciani es como escuchar a un militante del PRO. Ojalá la de anoche no sea la única marcha. Siento que hay un abandono por parte de un sector de la política hacia Cristina Kirchner".

"Hay que cortar por tiempo indeterminado las rutas y los accesos hasta que la Corte renuncie”, remarcó.

El dirigente social, habló con Ernesto Tenembaum en YAQPA, sobre el pedido de condena a Cristina Kirchner y apunto a que “esta Corte es escandalosa, está todo tomado por el Lawfare”.

“Es gravísima la persecución a Cristina. Mi caso es el más patético de todos. Esto no se resuelve con marchitas, hay que cortar por tiempo indeterminado las rutas y los accesos hasta que la Corte renuncie. Para derrotar al neoliberalismo en el 2001 estuvimos 19 días cortando rutas”, sostuvo.

Y profundizó: “Últimamente yo venía por la avenida del medio tratando de consensuar, pero la verdad es que la derecha hace cosas como estas y ya está. Vos ves la Patagonia trágica y ves que el abuelo de Kirchner era el p…”

Por último, el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, le dijo a El Destape Radio (En Alocarla) que "como cada vez que se produjo en el país una proscripción, estas cosas no son gratis", haciendo alusión al alegato final del fiscal Diego Luciani.

Y concluyó: "No vamos a tolerar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. No tienen una dimensión del daño que le están produciendo a la paz social en la Argentina. Pero era lo que se esperaba. Cristina no enfrenta a un tribunal de la constitución sino a un pelotón de fusilamiento mediático y judicial”.