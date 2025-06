Cristina tras la decisión de la Corte: "El Partido Judicial le puso el cepo al voto popular"

" Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome , porque esta tranquilidad de un dólar pisado y miles de millones de dólares anuncian la crónica de una muerte final. El poder económico necesita que , cuando este monigote que tenemos de Presidente (Javier Milei) se caiga, la oposición no pueda organizarse ", afirmó.

"Díganme si no fue una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero y dejaron muertos hoy puedan estar en libertad y nadie los haya llamado a declarar", dijo Cristina en referencia a los ministros Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. En este sentido, dijo que, estando ellos en libertad, "estar presa es casi un certificado personal de ética personal e histórica" , aseguró.

" Se equivocan si piensan que van a seguir de esta manera. Porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria, pero los medicamentos están cada vez más caros e inaccesibles, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos se merecen tener cuatro comidas por día", dijo Cristina en un mensaje dirigido al Gobierno.

Luego se refirió a la oposición. Ya inhabilitada para ejercer cargos públicos, se abre otro escenario sobre quién canalizará y conducirá el malestar hacia el gobierno de Javier Milei de distintos sectores de la sociedad. "Yo espero que sea el peronismo, ese espacio político que abrace desde chica, vengo de casa peronista. Que ese cauce sea conducido por esa fuerza política. Pero también sé, no de inteligente ni vivaracha, que el pueblo toma nombres y liderazgos", consideró.

En un mensaje hacia la interna del peronismo y Unión por la Patria (UP). Aseguró que "nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política. Lo que me estoy segura es que no se resignan a tener un trabajo digno, a vivir sin derechos. Si hay dirigentes que se resignan, el pueblo elegirá a otros".

Militantes con Cristina.jpeg

También criticó duramente al expresidente Mauricio Macri. "Nos están hablando que durante 12 años y medio los argentinos nos votaban porque los destruimos. Eso dice Macri que es un fracasado, que no pude reelegir. ¿A quién quiere engrupir? Ninguna fuerza política pudo tener tres mandatos políticos consecutivos", interpeló.

Al final del discurso, rechazó las versiones periodísticas que aseguraban que ella estaba "atrincherada" en la sede del Partido Justicialista (PJ). Afirmó que después de su discurso irá a su casa y estará a derecho. No se va a profugar como lo hace la "derecha mafiosa".