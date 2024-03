Cristina Kirchner apelará la condena en Vialidad con un dictamen del Procurador Rodolfo Barra: qué dice el texto

"Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad del decreto 54/2009; por ser los supuestos de la sentencia que me proscribió en 2022", comenzó Cristina Kirchner .

March 6, 2024

El motivo por el que recurrió a Barra fue para tener no solo "la opinión de un teórico del derecho, sino de alguien que tuviera una amplia experiencia en la cosa pública". Al repasar el amplio currículum del letrado, destacó que recientemente "fue designado por el Presidente Javier Milei como Procurador del Tesoro de la Nación", por lo que no solo "es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país" sino que "además, ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora", dijo la expresidenta.