Cristina Kirchner compartió una reflexión sobre Javier Milei: "¿Es un erudito o se hace?"

Luego de que Javier Milei publique un extenso desarrollo de lo que él entiende como batalla cultural , concepto implementado por Antonio Gramsci , el diputado nacional Rogelio Iparraguirre ( Unión por la Patria ) le respondió con una serie de reflexiones en redes sociales que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió y respondió: "Muy interesante. Me encantó".

Luego de mencionar las referencias que hace el Presidente de Milton Friedman, la Torá, Juan Bautista Alberdi, Alberto Benegas Lynch (padre) y Agustín Laje, la interpretación del diputado continúa: "Al presidente le molesta que le cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde, Ataca. No contraargumenta. Manda a callar". Además, señala las confrontaciones que tuvo Milei con Cristina Fernández de Kirchner y Lali Espósito: "Dos mujeres esta semana lo incomodaron. Se nota".