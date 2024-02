Javier Milei profundiza su guerra contra la cultura: "La raíz del problema argentino es moral"

"Así no sólo quedan expuestos aquellos que reciben los privilegios de los políticos en términos de remuneraciones no validables a mercado, sino que también quedan expuestos aquellos políticos, gobernadores e intendentes que se valen de los recursos aportados por los pagadores de impuestos para hacer propaganda política, y por supuesto también los seres más miserables de la política aparecen en busca de alguna ventajita que se apalanque en lo políticamente correcto (aunque en el fondo implique un acto violento)", agregó.

milei-lali.jpg Milei responde al mensaje de Lali Espósito.

Milei: "Acá el problema no es una actriz"

El Presidente libertario continuó en su análisis y remarcó "una línea de separación entre los que viven de los privilegios del Estado y las personas de bien".

"Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso. Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada...", concluyó.

Lali Espósito le respondió a Javier Milei: "Su discurso es injusto y violento"

La cantante Lali Espósito le respondió al presidente Javier Milei a través de su cuenta en la red social Instagram a raíz de las críticas que recibió en los últimos días, y con una carta defendió su carrera, calificó de "injusto y violento" el discurso del mandatario, y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En su carta, Lali expresó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso ganó "dinero para ayudar a su familia". Recordó sus comienzos en la TV y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo para artistas y las actividades vinculadas a los shows. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", añadió.