Cristina Kirchner criticó al Gobierno por la falta de gas: "La idea de superávit fiscal o muerte está destinada al fracaso"

"Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño. Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal".