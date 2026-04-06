Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque de EEUU e Israel

El militar iraní Majid Khademi murió en un bombardeo conjunto, mientras crecen las tensiones en la región y Teherán promete represalias “devastadoras”.

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron este lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Khademi , según confirmaron tanto autoridades israelíes como el propio cuerpo militar iraní.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que Khademi “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo” y que tenía un rol clave en tareas de vigilancia interna vinculadas a la represión de protestas. “Era uno de los comandantes de mayor rango y contaba con amplia experiencia” , indicaron.

La Guardia Revolucionaria también confirmó su muerte a través de un mensaje oficial en el que lo calificó como “mártir” , al denunciar un “ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista” ocurrido durante la madrugada.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la operación desmanteló “otro brazo central del régimen terrorista iraní” y sostuvo que Khademi había asumido el cargo tras la muerte de su predecesor.

Además, aseguró que en el mismo operativo fue eliminado Athar Bakri, comandante de la Sección 840 de la Fuerza Quds , a quien responsabilizó por ataques contra objetivos israelíes en el exterior. “Quienes dirigen el terror contra el Estado de Israel pagarán las consecuencias”, advirtió.

En paralelo, Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra Israel y países del Golfo, mientras elevó el tono de sus advertencias. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir infraestructuras civiles iraníes, lo que llevó a Teherán a denunciar posibles “crímenes de guerra”.

Nuevos ataques y riesgo de escalada regional

A más de un mes del inicio del conflicto, iniciado el 28 de febrero tras un ataque conjunto de Washington y Tel Aviv, los enfrentamientos se intensifican sin señales de desescalada.

Irán volvió a disparar misiles contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. En la ciudad de Haifa, en el norte israelí, se reportaron al menos dos muertos tras el impacto de un misil en un edificio.

En territorio iraní, ataques dañaron instalaciones energéticas en Teherán y afectaron el suministro de gas en parte de la capital. También se registraron bombardeos en zonas residenciales y la evacuación de varios hospitales. En Qom, al menos cinco personas murieron tras un ataque contra un barrio.

El mando militar iraní advirtió que, si continúan los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de su ofensiva “serán mucho más devastadoras”.

El conflicto también puso el foco en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de hidrocarburos. Su cierre desde el inicio de la guerra disparó el precio del petróleo y elevó la preocupación por el impacto en la economía mundial.

En ese contexto, Irán aseguró que trabaja en un “nuevo orden” en el Golfo Pérsico y advirtió que las condiciones en ese corredor estratégico “no volverán a su estado anterior”, especialmente para Estados Unidos e Israel.