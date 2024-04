Cristina Kirchner sobre la interna del PJ: "Vayan a hablar de las cosas que le interesan a la gente y no pelotudeces"

" Alguno pensó que fue por los buenos modales que nos habían votado ", insistió y remató: "Cuando vos creés que nos votaron por los buenos modales y todo lo otro lo dejás de lado, terminamos como terminamos". Sin embargo, agregó: "Me hago cargo, no esquivo el bulto, pero siempre voy de frente".

Posteriormente, reconoció que "ese fue un primer aprendizaje: no era por los modales. Nos votaron porque querían volver a tener calidad de vida y una vida organizada ". En ese marco, pidió que "los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados, no podemos salir más a la bartola e ir a un canal de televisión a putear a otro compañero . Vayan a hablar de las cosas que le interesan a la gente. No hay que discutir pelotudeces".

Cristina Kirchner contra Javier Milei: "El superávit no tiene sustento"

En los primeros minutos de su discurso, la expresidenta criticó al actual mandatario: "Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades". "No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés", apuntó.

En ese sentido, cargó contra uno de sus bastiones de gestión: "Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo". En ese sentido, consideró que "el superávit no tiene sustento" y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización” ,

Luego de compararlo con la administración de Carlos Menem, que se respaldó en el plan de convertibilidad y en el proceso de privatizaciones, subrayó que Milei "es muy dogmático y quiere acomodar la cabeza al sombrero". "La economía no es solamente una cuestión técnica, sino una cuestión profundamente política y social: los agentes económicos, los empresarios y la sociedad tiene que creer en esto para que tenga efectividad. Esto no lo tiene, solamente hay un plan de ajuste”, analizó.