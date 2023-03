Cristina Kirchner reapareció en público al recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Río Negro

Live Blog Post

Oscar Parrilli estimó sobre posible candidatura de Cristina

El senador nacional del Frente de Todos afirmó que si la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se postula para intentar volver a la Casa Rosada, "la van a inhabilitar" y recordó que esa situación ocurrió con el brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

"No es una decisión de ella de ser o no candidata: la proscriben, no la quieren de candidata", sostuvo el legislador neuquino. En esta línea, amplió al decir que "si el Frente de Todos la presenta, va a pasar como pasó con Lula, que 15 días antes de la presentación de lista lo inhabilitaron".