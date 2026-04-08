Marchas contra la ley de Glaciares: manifestaciones, horarios y todos los cortes de hoy

La Cámara de Diputados debatirá esta tarde el proyecto de reforma. Con media sanción del Senado, el oficialismo busca la aprobación final de la ley en medio de un tenso clima.

Archivo. Se esperan cortes y tránsito trabado en las inmediaciones del Congreso.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles - desde las 15 horas - la reforma de la ley de Glaciares , que ya obtuvo media sanción en el Senado . En este escenario, organizaciones sociales, ambientales y partidos de la oposición convocaron marchas y movilizaciones, tanto en las afueras del Congreso de la Nación como en el resto del país.

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Temprano este miércoles, el clima ya era tenso en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Al menos siete activistas de la ONG Greenpeace fueron detenidos en un operativo de la Policía de la Ciudad por subirse al monumento de los Dos Congresos para desplegar una bandera con consignas que rechazan la iniciativa de reforma.

En referencia al debate, el oficialismo logró dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. La ley ya había obtenido media sanción del Senado un mes atrás.

El debate de la reforma comenzará a las 15. Así, la convocatoria de organizaciones sociales, ambientales y partidos de la oposición fue dispuesta para las 17.

El recorrido será desde la 9 de julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso. Además, la movilización de los partidos del Frente de Izquierda incluye una vigilia hasta el momento en que los Diputados realicen la votación final.

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Por su parte, La Cámpora llamó a movilizarse este miércoles desde las 17, con punto de encuentro en 9 de Julio y Avenida de Mayo, bajo la consigna “La ley de Glaciares no se toca”.

La agrupación también fijó posición frente al debate y apuntó directamente contra el Gobierno y el organismo internacional. “No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos”, expresaron.

En paralelo, para el resto de la jornada se espera un escenario de tensión en el centro porteño. Según está previsto, habrá cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso desde el mediodía, en momentos en que comenzarían a concentrarse los primeros manifestantes.

Greenpeace Diputados Greenpeace

A eso se suma un fuerte operativo de seguridad, montado tras los incidentes registrados durante la mañana.

Ley de Glaciares: movilizaciones en todo el país

Más allá de lo que ocurra en el Congreso, se esperan movilizaciones y protestas en distintos puntos del país. En detalle: