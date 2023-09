Cristina Kirchner recordó que "fue Carlos Melconian" el que estatizó la deuda privada durante la dictadura

Cristina Kirchner contó que la contactaron desde la Fundación Mediterránea para tener una reunión con el economista en junio del años pasado. "Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria del corralito. ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?", sostuvo.