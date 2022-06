Kulfas tiene una buena: su libro sobre el kirchnerismo bate records de ventas

Matías Kulfas debió renunciar a su cargo como ministro de la Producción luego del incendiario tuit de la vicepresidenta, en la que lo acusaba de querer atacarla a través de un "off" (en la jerga periodística, información en la que no se puede citar a la fuente). Pero el ahora ex funcionario tiene un consuelo: su libro "Los tres kirchnerismos", de la editorial Siglo XXI, que analiza la gestión de Néstor Kirchner y las dos de Cristina Fernández, se agota en las librerías y ya se lanzó la cuarta edición.