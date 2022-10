Pablo Micheli pidió que Cristina "se sacrifique por el pueblo y sea candidata"

"Para recuperar el país y que Cristina sea Presidenta necesitamos conservar la unidad, la unidad multiplica", lanzó el gremialista, al tiempo que aclaró que "no tenemos destino si no hay unidad" y pidió "colectivizar las decisiones".

Sobre este punto, consideró que "Alberto Fernández no tiene el termómetro de lo que le pasa a la gente. "Estaría bueno convocar a los sectores sindicales para ver cómo están los trabajadores", sugirió.

Salarios

Respecto a la situación económica del país, Micheli analizó que "hay crecimiento económico, pero no del salario" y dijo: "El salario mínimo, vital y móvil debe ser igual a 500 dólares. Clarín decía que yo quería dolarizar el salario, yo quiero que se equipare".

"Si no hay recomposición salarial y recuperación del poder adquisitivo, no se puede. La crisis hace que el salario pierda valor nominal", destacó el dirigente.

Acerca de esto, ejemplificó: "Los medicamentos hoy cuestan muchísimo, la gente no se puede enfermar".

En otro pasaje de la entrevista, Micheli se refirió al atentado que sufrió la vicepresidenta y a las responsabilidades más allá de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y la "banda de los copitos".

"Si no hay movilización popular, solo la banda de los Copitos quedará como responsable" , sostuvo.

Acto y críticas

Este jueves, Micheli había participado en Casa Rosada del acto de asunción de las nuevas ministras Victoria Tolosa Paz, Ayelén Mazzina y Raquel "Kelly" Kismer de Olmos.

https://twitter.com/MicheliPablo/status/1580581966323208192 Con el gobernador d San Luis, gran compañero, en la asunción d ls nuevas ministras dl gobierno nacional!!! pic.twitter.com/Ju2dXEiIa1 — Pablo Micheli (@MicheliPablo) October 13, 2022

Acerca de esta última, que fue designada al frente del ministerio de Trabajo, el titular de la CTA había dicho a Radio Delta: "No tuvimos ni siquiera un llamado telefónico por la llegada de Kelly Olmos. Para conservar el diálogo con la parte trabajadora de la sociedad es importante tomar en cuenta la opinión. No es que tengan que hacernos caso, pero no hubo ni un llamado".