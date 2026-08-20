"¿Cuántos tienen Tinder acá?": la sorpresiva pregunta de un gobernador patagónico a empresarios que generó risas + Agregar ámbito en









El chubutense Ignacio Torres sorprendió al Council of Americas con una referencia a la aplicación de citas. Fue durante el panel sobre energía junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa.

Ignacio Torres sorprendió a los asistentes al Council of Americas con una pregunta sobre Tinder.

"¿Cuántos tienen Tinder acá?". La pregunta del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sorprendió a la platea del Council of Americas, ávida de definiciones sobre inversiones, infraestructura y análisis sobre la coyuntura. Sin embargo, más allá de intempestivo, el interrogante levantó risas entre la audiencia e incluso algunas manos en alto.

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Torres participó del panel "Energía: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina" junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, y los CEO de Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnekian, y al de Southern Energy LNG, Rodolfo Freyre, representantes del sector privado.

La pregunta de Ignacio Torres que sorprendió al Council of Americas Allí, entre intercambios sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ideas sobre los oportunidades y desafíos energéticos del país y la articulación del Estado con las empresas, el mandatario chubutense hizo énfasis en las aplicaciones y la irrupción de la Inteligencia Artificial.

En ese marco, se preguntó: "Hace dos años les pregunté a todos: ¿Cuántos tienen Chat GPT? La mitad levantó la mano. Hoy les pregunto a ustedes cuántos tienen Chat GPT. ¿Cuántos levantan la mano? Todos". Y redobló la apuesta. "¿Cuántos tienen Tinder?", lanzó, generando risas no solo en la concurrencia sino también entre sus compañeros de panel.

"Algunos levantaron igual, eh, los agarramos", bromeó el mandatario. "Hace cinco años el debate era la automatización de los procesos industriales y cómo eso impactaba en la destrucción de empleo. Hoy la IA oficia muchas veces o resuelve problemas para abogados, contadores, distintos trabajos que son intelectuales", mencionó.

Acto seguido, Torres mencionó que hay una demanda de energía que crece exponencialmente y llamó a "ponernos de acuerdo" y a "no politizar absolutamente todo". "La infraestructura crítica no es peronista, radical, libertaria: tenemos que ponernos de acuerdo y consensuar el marco normativo necesario para hacerlo suficiente confiables. Que podamos explotar toda esa demanda de energía en nuestra Patagonia, donde tenemos ventajas comparativas únicas", completó. Posteriormente a Torres, fue el turno del canciller Pablo Quirno, quien defendió la apertura comercial que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y destacó los acuerdos logrados con EEUU, Canadá y otros países. En este sentido, fue tajante y advirtió que el país avanzará con nuevos tratados más allá de los consensos que se logren en el bloque regional: "Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente".