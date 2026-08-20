Federico Sturzenegger: "Imaginen lo que va a pasar con el valor de los activos cuando Javier Milei reelija el año que viene"

En el Council of the Americas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado puso el foco sobre la mejora en el riesgo país, el futuro de los activos argentinos y el aseguró que la presidencia de Milei terminará con un crecimiento económico "de aproximadamente 13 puntos".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , fue otra de las grandes figuras del Gobierno que participaron del Council of the Americas, que tiene lugar este jueves en el Hotel Alvear. Durante su alocución, el funcionario defendió la gestión económica , destacó "12 desregulaciones" que llevó adelante su cartera , aseguró que la presidencia de LLA terminará - en 2027 - con una economía "con un crecimiento económico de aproximadamente 13 puntos" y puso el foco sobre la posible evolución del mercado de bonos: "Imagínense lo que va a pasar con el valor de los activos cuando Javier Milei reelija el año que viene".

El funcionario repasó la evolución de la economía, reivindicó las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria y enumeró 12 medidas de desregulación implementadas o en proceso durante este año.

Sturzenegger sostuvo que la economía podría terminar el primer mandato de Milei con un crecimiento acumulado cercano al 13% respecto de diciembre de 2023 , a partir de la expansión ya registrada y de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) .

Uno de los pasajes más fuertes de la exposición estuvo vinculado con el comportamiento de los activos argentinos y el riesgo país . El ministro planteó que una eventual reelección presidencial permitiría reducir sustancialmente la prima de riesgo con la que se descuentan los flujos futuros.

“O sea, imagínense lo que va a pasar en la República Argentina cuando reelija Javier Milei el año que viene con el valor de los activos. O sea, imagínense lo que va hacer el valor de los activos cuando haya que descontar esos flujos de caja, no a 400 o 500 puntos básicos , sino a un número sustancialmente menor”, señaló.

Sturzenegger defendió una posible reelección de Milei. Archivo

En ese punto, Sturzenegger aseguró que el riesgo asociado al Gobierno de Milei se ubica en 80 puntos básicos, aunque para realizar el cálculo no utilizó el tradicional índice elaborado por JP Morgan, sino el rendimiento de un título específico emitido durante la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

“El riesgo país está en 80 puntos básicos. Digo, el país con Javier Milei, el país con la persona que van a escuchar dentro de un rato hablar es 80 puntos básicos, porque si ustedes miran el bono que emitió Toto, que vence dentro del mandato de Javier Milei, lleva un riesgo país de 80 puntos básicos”, argumentó.

La medición planteada por el ministro difiere del indicador de JP Morgan, que este jueves se ubicó alrededor de los 517 puntos básicos. El funcionario utilizó esa comparación para sostener que los mercados asignan un riesgo considerablemente menor a los compromisos que vencen dentro del actual mandato.

Una proyección de la economía con 13 puntos de crecimiento

El titular de Desregulación también trazó un balance sobre la actividad desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Según sus cálculos, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la economía acumuló una expansión del 7,5%.

A esa cifra sumó las expectativas informadas por los economistas que participan del REM del Banco Central para proyectar el desempeño hasta el cierre de 2027.

“Javier habría terminado su 1º mandato con un crecimiento económico de aproximadamente 13 puntos, con lo cual, le digo, les gana por goleada a las presidencias anteriores”, afirmó. El ministro contrapuso esa proyección con los aproximadamente 15 años de estancamiento que, según su diagnóstico, atravesó previamente la Argentina, período durante el cual también señaló que cayó el PBI per cápita.

Sturzenegger destacó además que el actual ciclo tendría una característica diferente de anteriores recuperaciones, con el supuesto protagonismo de las exportaciones. Según explicó, entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026 las ventas externas crecieron a una velocidad 12 veces superior a la del producto.

“Es la primera vez en nuestras vidas adultas que Argentina está experimentando un proceso de crecimiento que es liderado por las exportaciones”, sostuvo. También señaló que entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 las exportaciones avanzaron ocho veces más rápido que el producto.

Pobreza, inflación y el superávit fiscal

Durante su discurso, el funcionario volvió sobre uno de los principales argumentos económicos del oficialismo: la eliminación del déficit fiscal como condición para estabilizar la economía.

Sturzenegger afirmó que Milei consolidó el superávit fiscal durante el primer mes de gestión y vinculó ese resultado con la desaceleración inflacionaria y la reducción de los índices de pobreza.

Según los números mencionados durante su exposición, la pobreza pasó del 43% en el segundo semestre de 2023 al 53% durante la primera mitad de 2024, para posteriormente ubicarse en torno al 28%.

También planteó que la estabilización generó una redistribución de ingresos. Según su interpretación, durante el kirchnerismo los sectores de menores recursos financiaron parte del déficit mediante el impuesto inflacionario, situación que aseguró que se modificó con el equilibrio de las cuentas públicas.

Sturzenegger ve la clave en las exportaciones. Minería SSR

Las regiones que más crecerían y las 12 reformas estructurales

El ministro sostuvo que el nuevo esquema económico también provocará modificaciones demográficas debido al crecimiento desigual entre regiones y actividades productivas. En ese sentido, aseguró que las estimaciones oficiales proyectan que alrededor de 2 millones de personas podrían trasladarse hacia el complejo de Neuquén y Río Negro durante los próximos 30 años, principalmente por el desarrollo energético.

A su vez, calculó movimientos de aproximadamente un millón de personas hacia San Juan y Catamarca y otro millón hacia Jujuy y Salta, provincias atravesadas por la expansión de la actividad minera.

Sturzenegger mencionó además a Misiones y Corrientes y consideró que ambas provincias podrían atravesar un fenómeno similar si se consiguen determinadas reducciones de costos, aunque aclaró que el Gobierno todavía no realizó estimaciones concretas para esos distritos.

Al referirse al funcionamiento de su cartera, Sturzenegger utilizó una metáfora para rechazar las críticas que presentan al proceso desregulador como una iniciativa fundamentalmente académica. “Nosotros no somos áulicos, nosotros somos plomeros. Porque lo que nosotros hacemos es meternos realmente en en en los en la base de los edificios, nos metemos con las croacas, limpiamos los caños, o sea, no hay nada más terrenal y menos áulico que lo que hacemos en el Ministerio de Regulación”, expresó.

A continuación, enumeró 12 reformas estructurales que su equipo implementó o comenzó a desarrollar durante 2026. Entre ellas destacó la modernización laboral, los cambios en la Ley de Glaciares, la apertura comercial, modificaciones sobre propiedad intelectual de semillas, la desregulación del mercado de capitales y los proyectos vinculados con infraestructura.

Sobre la reforma laboral, recordó los intentos previos del Ejecutivo para modificar la normativa mediante el DNU y la Ley Bases, antes de conseguir mayores cambios con la ley aprobada en febrero.

Glaciares, minería y apertura económica

Otro de los ejes de su intervención fue la modificación de la Ley de Glaciares, que Sturzenegger presentó como una herramienta destinada a destrabar inversiones mineras.

“Chile exporta 60 mil millones de dólares de productos mineros, y la ley de glaciares nos prohibía a los argentinos exportar la misma cantidad. Imagínense este país cómo luciría si en los últimos 30 años hubiéramos exportado 60 mil millones de dólares cada año?”, planteó.

El funcionario también destacó la entrada en funcionamiento del acuerdo con la Unión Europea y atribuyó parte de ese avance a las gestiones realizadas por Milei para conseguir respaldo político en Europa.

En materia de semillas, señaló que el Gobierno modificó el sistema de fiscalización de la propiedad intelectual para facilitar la llegada de nuevas variedades. Como ejemplo, comparó rendimientos de fibra de 600 kilos por hectárea en Chaco frente a los 1.800 kilos registrados en Brasil.

Mercado de capitales, rutas y ferrocarriles

Sturzenegger también destacó una modificación regulatoria para el mercado de capitales, mediante la cual determinadas emisiones de obligaciones negociables, acciones y fondos comunes de inversión por debajo de un monto establecido ya no requerirán autorización previa del organismo regulador.

En infraestructura vial, señaló que Caputo avanzó con la licitación de 9.000 kilómetros de rutas troncales y anticipó un proceso posterior que alcanzaría aproximadamente otros 6.000 kilómetros, con obras y ampliaciones progresivas.

El ministro puso especial énfasis en la apertura de la infraestructura ferroviaria al capital privado, una modificación que definió como una de las transformaciones potencialmente más profundas para la economía argentina.

Además, mencionó el tratado de comercio e inversiones con Estados Unidos, las reformas sobre propiedad privada, un nuevo proyecto de Ley de Sociedades y los cambios propuestos para la Carta Orgánica del Banco Central.

Hacia el cierre, Sturzenegger defendió el funcionamiento del equipo económico y aseguró que las reformas permitirán consolidar un modelo basado principalmente en las exportaciones.

“Y no tengo absolutamente ninguna duda que este conjunto de reformas, más muchas otras cosas que tenemos en cartera, es lo que va a permitir que Argentina consolide este proceso de crecimiento”, afirmó.

El ministro cerró su exposición con una fuerte defensa de la continuidad del programa libertario: “Con este crecimiento, como digo, liderado por las exportaciones, vamos a tener muchas décadas de de prosperidad si mantenemos este rumbo”.