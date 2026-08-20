Pablo Quirno: "Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente"

El Canciller destacó la apertura comercial que lleva adelante el Gobierno. En esta línea, aseguró que buscan tender lazos con socios regionales, pero advirtió que Argentina avanzará en nuevos acuerdos más allá del apoyo del bloque.

El Canciller, Pablo Quirno, defendió la apertura comercial que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y destacó los acuerdos logrados con Estados Unidos, Canadá y otros países. En este sentido, fue tajante y advirtió que el país avanzará con nuevos tratados más allá de los consensos que se logren en el bloque regional: "Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente".