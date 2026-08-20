SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de agosto 2026 - 12:50

Pablo Quirno: "Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente"

El Canciller destacó la apertura comercial que lleva adelante el Gobierno. En esta línea, aseguró que buscan tender lazos con socios regionales, pero advirtió que Argentina avanzará en nuevos acuerdos más allá del apoyo del bloque.

captura quirno council 2026

El Canciller, Pablo Quirno, defendió la apertura comercial que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y destacó los acuerdos logrados con Estados Unidos, Canadá y otros países. En este sentido, fue tajante y advirtió que el país avanzará con nuevos tratados más allá de los consensos que se logren en el bloque regional: "Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente".

Noticia en desarrollo-.

Informate más

Te puede interesar

Otras noticias