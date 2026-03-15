Cumbre PRO: Mauricio Macri no encuentra candidato para enfrentar a Javier Milei

Sin apoyo interno y sin candidatos externos, Mauricio Macri no logra por ahora revitalizar al PRO para enfrentar a Javier Milei en las presidenciales de 2027 . El ingeniero reunirá a su tropa este jueves en Parque Norte en el peor momento de su vínculo bilateral con La Libertad Avanza .

En la cumbre del macrismo en Parque Norte estará presente el escándalo desatado por Manuel Adorni a partir de la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que llevó al Presidente a la Argentina Week en Nueva York. El incidente ya fue criticado de manera explícita por María Eugenia Vidal quien le reclamó "coherencia" al jefe de gabinete a través de las redes sociales.

La crisis que atraviesa Adorni, no sólo al interior del gabinete sino especialmente frente a la opinión pública, es de especial interés para el PRO . Macri fue el encargado de criticar a cielo abierto en noviembre del año pasado su designación como sucesor de Guillermo Francos en la ultima cena con milanesas que Milei le ofreció en Olivos. El ingeniero reveló incluso que le objetó al Presidente el nombramiento de Adorni como jefe de Gabinete y le llegó a proponer incluso en su lugar a Horacio Marín, CEO de YPF.

Adorni fue el verdugo del PRO en las elecciones desdobladas de mayo del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires . Y hasta el escándalo de su esposa en el avión presidencial y en un hotel de lujo financiado con impuestos de los contribuyentes, había sido posicionado por Karina Milei para desafiar la continuidad del macrismo en la jefatura del Gobierno porteño de cara a las elecciones del próximo año.

Por eso este jueves en parque Norte habrá, de acuerdo a los organizadores del evento, más de una alusión a la austeridad y a la lucha contra la "casta" que traicionó Adorni con el tour que le armó a su esposa con fondos públicos en la ciudad de Nueva York. La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza escaló además a partir de la entrevista donde el Presidente advirtió: "A mí no me van a llevar puesto como a Macri". Una comparación en tono despectivo que provocó las réplicas de María Eugenia Vidal y Fernando de Andreis.

La necesidad de Mauricio Macri

Tras la rendición ante Karina Milei, a quien le entregó desde la marca electoral, el color de la boleta y los principales lugares en las boletas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre del año pasado, Macri necesita ahora recomponer un partido que parece tierra arrasada por los libertarios. En el Senado, Luis Juez, quien hasta hace poco era jefe fue bloque del PRO, se sumó a La Libertad Avanza. En Diputados, la sangría de legisladores dejó a Cristian Ritondo con una bancada famélica y un teléfono celular que ya casi no le suena. La nueva terminal para negociar votos en el Congreso es Diego Santilli, ministro del Interior, y principal figura del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

En medio de esa crisis, Macri ahora amaga con volver a cultivar un perfil opositor del PRO e instalar candidatos propios en todas las provincias de cara al 2027. Una jugada que sumado al lanzamiento de Dante Gebel y a un eventual desembarco como candidata de Victoria Villarruel, podría drenarle voto blando a Milei y exponerlo a un balotaje de incierto resultado en 2027. En ese contexto, el expresidente amagó primero con poner un dirigente que no provenga de la política como presidenciable del PRO. Pero ninguna figura de las señaladas parece dispuesto a asumir ese desafío. Ni el banquero Jorge Brito ni Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, asoman dispuestos a inmolarse por Macri.

Mauricio Macri El expresidente Mauricio Macri. Europa Press

El dilema de enfrentar a Javier Milei

A ese escenario se suma la resistencia interna de las principales figuras del PRO a adelantar el debate por la candidaturas del 2027. En especial de los gobernadores con origen PRO como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Ignacio Torres (Chubut) que en sus distritos padecen el voto cruzado: el apoyo de sus electorados a nivel nacional a La Libertad Avanza, al menos de acuerdo al resultado electoral de octubre del año pasado. Ese debate hará implosión este jueves en Parque Norte donde más de un dirigente, de acuerdo a la consulta de Ámbito.

En ese contexto, Macri encabezará un congreso partidario del PRO donde intentará demostrar que su partido sigue vivo a pesar de la hemorragia dirigencia que no cesa hacia las filas de La Libertad Avanza. Desde Patricia Bullrich, su última candidata presidencial, Santili, actual ministro del Interior, pasando por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y una gran parte de su bloque de diputados nacionales, todos integran ahora la administración de los hermanos Milei.

Este fin de semana, Laura Alonso advirtió que el PRO tendrá candidato presidencial propio para 2027 y definió a Macri como el encargado de armar la escudería para competir en todo el país. Y ante la falta de voluntarios, advirtió que "no sería descabellado" que el ingeniero vuelva a competir por la presidencia.