El PRO reprograma su Consejo Nacional en medio del reordenamiento opositor

Fernando de Andreis anunció que el encuentro se postergó por cuestiones de agenda. La reunión se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y buscará avanzar en la organización y el fortalecimiento del partido en medio del reordenamiento opositor.

El ex presidente, Mauricio Macri. Mariano Fuchila

La conducción del PRO resolvió reprogramar la reunión de su consejo nacional, que finalmente se realizará el jueves 19 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. El cambio fue comunicado públicamente por el secretario general del partido, Fernando de Andreis, a través de sus redes sociales.

“Por cuestiones de agenda reprogramamos el Consejo Nacional del PRO para el jueves 19 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos ese día para seguir trabajando en la organización y el fortalecimiento del partido”, señaló el ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Por cuestiones de agenda reprogramamos el Consejo Nacional del PRO para el jueves 19 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos ese día para seguir trabajando en la organización y el fortalecimiento del partido." — Fernando de Andreis (@deAndreis) February 27, 2026 Se trata de uno de los ámbitos formales donde el PRO reúne a sus principales dirigentes para discutir la situación política del partido y definir lineamientos internos. En el encuentro participan autoridades partidarias, referentes provinciales y dirigentes con responsabilidades dentro de la estructura nacional.

La convocatoria se produce en un momento de reorganización interna para el partido amarillo, que busca redefinir su estrategia política después del cambio de ciclo que implicó la llegada al poder de Javier Milei y el avance de La Libertad Avanza en el escenario político.

En ese contexto, dentro del PRO conviven distintas miradas sobre el posicionamiento que debería adoptar el espacio frente al gobierno libertario. Mientras algunos sectores promueven una relación de cooperación con el oficialismo, otros dirigentes insisten en preservar una identidad propia y evitar una dilución dentro del nuevo esquema político.