Karina Milei habló en el acto de La Libertad Avanza en Junín: "Kirchnerismo nunca más"

En medio del escándalo de las coimas de la ANDIS, que la tiene como una de las principales involucradas, la secretaria general de la Presidencia tomó la palabra en el evento libertario.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos kirchnerismo nunca más ”, señaló la funcionario cuando tomó la palabra.

"No queremos que pasen más estas cosas, no puede ser que los que pienses distinto les tengan que pegar a los otros ", agregó "el Jefe".

"Gracias por poner lo que hay que poner todo lo que hay que poner" , concluyó la hermana del presidente Javier Milei, la cual fue recibida y despedida con aplausos y bajo el grito de "Karina, Karina".

Las declaraciones de la secretaria general de la Presidencia se dan en medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , surgido de una serie de audios filtrados del extitular del organismo, Diego Spagnuolo , y que la tienen a ella como una de las principales involucradas.

Tras la breve intervención de Karina, en la que decidió ni mencionar el tema, fue el turno del jefe de Estado de subir al estrado. Antes de comenzar con su discurso, pidió una ovación para su hermana.

Milei en Junín II Javier Milei pidió una ovación para su hermana en Junín.

Javier Milei presenta en Junín a sus candidatos con críticas al kirchnerismo y pedido de ovación para su hermana

En medio de uno de los contextos políticos más adversos que vivió el Gobierno desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei sigue adelante con la campaña electoral de cara a los comicios en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y encabeza esta noche un acto en la ciudad de Junín.

Como suele suceder en los actos partidarios, Milei se acercó al escenario luego de caminar entre el público y arengar a sus seguidores. "Los kukas tienen miedo", empezó a corear al inicio de su discurso. "Quiero agradecer al Jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar al partido a nivel nacional", enfatizó el mandatario en el marco de las fuertes acusaciones que enfrenta su hermana.

Luego, presentó uno por uno a los candidatos que representarán a La Libertad Avanza en los comicios provinciales y destacó en particular a José Luis Espert, quien encabezará la lista. "Fue un vanguardista en defender las ideas de la libertad, él entendió mucho antes que yo que la forma de cambiar las cosas en serio era metiéndose en política. Su candidatura presidencial en 2019 sirvió de inspiración para que muchos liberales dejáramos de silbar en la tribuna y nos pusiéramos los pantalones para entrar al campo de juego".

Al igual que en el acto que encabezó esta mañana, el Presidente no aludió de manera directa al escándalo de la ANDIS sino que habló de planes de la oposición para generar "caos" y dejó en claro que esto no va a impedir que sigan su rumbo. "A la luz de todas las atrocidades que son capaces de hacer estos roñosos de los kirchneristas, que se dedican a sembrar el caos y generar inestabilidad, que lo hacen de manera abierta, descarada, les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar. Terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan para siempre?". Fue entonces que desde el público empezaron a cantar "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Noticia en desarrollo.-