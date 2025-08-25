Tensión previa a la llegada de Javier Milei a Junín: manifestantes recibieron a José Luis Espert con insultos

El diputado y candidato libertario, lejos de mantener el perfil bajo, se enfrentó a quienes lo abucheaban y arrojaban piedras y los encaró con gestos provocativos.

La llegada del presidente Javier Milei a Junín estuvo marcada tanto por la expectativa de sus seguidores como por episodios de tensión entre militantes libertarios y manifestantes opositores que mostraron su repudio, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

En las inmediaciones del Teatro San Carlos se concentraron dos grupos separados apenas por una valla y un cordón policial : de un lado, simpatizantes libertarios que aguardaban para ingresar y apoyar al mandatario; del otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras , con pancartas contra el ajuste y ruidosos cacerolazos .

El momento más conflictivo se produjo con la llegada de José Luis Espert y dirigentes de la Libertad Avanza ( LLA) local. El diputado nacional protagonizó un cruce verbal y gestual con manifestantes ubicados a pocos metros. Los gritos, insultos y consignas enfrentadas obligaron a la policía a reforzar el vallado para impedir que la confrontación escalara.

Mientras una multitud lo abucheaba e insultaba, el diputado redobló la apuesta y respondió con gestos provocativos , hasta que tuvo que ser escudado por las fuerzas de seguridad presentes mientras los manifestantes le arrojaban piedras.

La presencia del Presidente en la localidad bonaerense estaba prevista para el martes pasado, pero las condiciones climáticas impidieron que viajara para allí, reprogramando el acto para este lunes, en medio del temporal que vive el Gobierno por las coimas en ANDIS.

Escándalo por coimas en ANDIS: revelan nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y Diana Mondino

El escándalo por coimas que sacude al Gobierno avanza en la Justicia. Este lunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

De acuerdo al adelanto de Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.