El invento que puede facilitar la vida de millones con problemas en el habla y promete una verdadera inclusión

Un guante inteligente convierte señas en texto y voz, ofreciendo a millones de personas con dificultades en el habla una nueva forma de comunicarse.

En un mundo donde la tecnología transforma rutinas y mejora la calidad de vida, los inventos inclusivos marcan la diferencia. Hoy millones de personas enfrentan barreras para comunicarse y dependen de nuevas soluciones que promueven igualdad de oportunidades. La innovación vuelve a ser protagonista con un desarrollo que promete cambiarlo todo.

El lenguaje de señas resulta vital para quienes no pueden expresarse con palabras, aunque no todos lo comprenden. Esa limitación genera obstáculos en la vida cotidiana. Para derribar esa barrera, investigadores idearon un guante revolucionario que traduce señas en texto y voz, ofreciendo una herramienta práctica y de enorme impacto social.

actualidad_68003343_129194294_1706x960 La tecnología inclusiva avanza con un guante que traduce el lenguaje de señas y promete mejorar la vida diaria de millones en todo el mundo. El guante que traduce lenguaje de seña a voz y texto El dispositivo, bautizado SignLanguageGlove, incorpora sensores de flexión en los dedos y un acelerómetro que detecta la orientación y el movimiento de la mano. Estos datos se procesan mediante un algoritmo que traduce cada gesto del lenguaje de señas en texto visible y voz sintetizada.

Su creadora, Hadeel Ayoub, diseñó este invento inspirado en su sobrina, quien se comunica únicamente con señas. Desde ese momento, impulsó la idea de convertirlo en una solución real para millones de personas que viven situaciones similares. La propuesta no solo busca mejorar la comunicación, sino también reducir la exclusión social.

El guante inteligente ya pasó por varias fases de prototipo hasta convertirse en un dispositivo autónomo. La electrónica se integra en la muñeca, donde incluso incluye una pequeña pantalla que muestra el texto o reproduce el mensaje en voz. Así, permite una experiencia sencilla y directa para cualquier usuario.

En el futuro, los investigadores planean incorporar conectividad WiFi y Bluetooth para enviar traducciones directamente a smartphones o tablets. Incluso proyectan sumar traducción a múltiples idiomas, eliminando barreras culturales y permitiendo que esta innovación amplíe aún más su alcance global.

